Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, Bünyamin Demir yönetimindeki 01 VS 934 plakalı otomobil havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken otomobilde bulunan Fatma Demir (62) ve İbrahim Demir (62) otomobilde sıkıştılar. Yaralı çift, olay yerine çağrılan Cankur ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden kurtardılar. Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Bünyamin Demir ise otomobilde anne ve babası ile seyir halindeyken yokuş aşağı giderken birden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili ile uçuruma yuvarlandığını söyledi.