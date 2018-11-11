İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 yaralı

Adana’nın Kozan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, Bünyamin Demir yönetimindeki 01 VS 934 plakalı otomobil havanın yağışlı ve zeminin kaygan olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken otomobilde bulunan Fatma Demir (62) ve İbrahim Demir (62) otomobilde sıkıştılar. Yaralı çift, olay yerine çağrılan Cankur ekipleri tarafından sıkıştıkları otomobilden kurtardılar. Yaralılar ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Otomobil sürücüsü Bünyamin Demir ise otomobilde anne ve babası ile seyir halindeyken yokuş aşağı giderken birden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobili ile uçuruma yuvarlandığını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.