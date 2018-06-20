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20 Haziran 2018 20:41

Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı

Adana’da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 3’ü ağır 7 kişi yaralandı.

Otomobil ve minibüs çarpıştı: 3’ü ağır 7 yaralı

20 Haziran 2018 20:41


Kaza, İmamoğlu ilçesi Alaybeyi yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davut P. yönetimindeki 80 KT 546 plakalı minibüs ile Alper Çetin yönetimindeki 07 MSG 89 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Çetin yönetimindeki otomobil takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri her iki araçta sıkışan vatandaşları kurtardı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.




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