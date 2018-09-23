Otomobilde sıkışan sürücüyü Cankur kurtardı

Adana'da kamyona arkadan çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü Cankur ekipleri sıkıştığı yerden kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sarıçam ilçesi Kozan Yolu Caddesinde meydana geldi. Adana istikametinden Kozan yönüne seyir halindeki Ahmet Doğantemur yönetimindeki 01 DE 382 plakalı otomobil önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki sürücü sıkıştı. Çevreden geçen sürücüler kazayı polise bildirdi. Olay yerine gelen Cankur ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ise diğer sürücüyü ifadesini almak üzere emniyete götürdü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.