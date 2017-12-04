Otomobilde sıkışan yaralıları CANKUR kurtardı

Kaza, Seyhan ilçesindeki Mücahitler Caddesi’nde meydana geldi. Suphi Toprak yönetimindeki 01 J 0120 plakalı özel halk otobüsü, 74013 sokaktan caddeye çıkan Mehmet Bişikçi idaresindeki 33 TC 157 plakalı otomobile çarptı. Otomobilde sıkışan Bişikçi ve yan koltuğunda bulunan Davut Varlı, çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışarak yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede kaza yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı CANKUR ekipleri, Bişikçi ve Varlı’yı sıkıştıkları yerden kurtardı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.