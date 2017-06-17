Otomobildeki her şeyi çaldı

Edinilen bilgiye göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıd Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Dağ isimli vatandaş sabah işe gitmek üzere geldiği otomobilinin yanında kapısının açık olduğunu fark etti. Hırsızlıktan şüphelenen Dağ, hemen çalınan bir şey olup olmadığına baktığında otomobilindeki her şeyin çalındığını gördü. Dağ, hemen 155 polis imdat hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı dedektifler olay yerine geldi. Polis, çevrede yaptığı araştırmada otomobilin olduğu yeri gösteren güvenlik kamerası buldu. Yapılan incelmede güvenlik kamerasına sabaha karşı bir kişinin gelerek otomobillere baktığını daha sonra da Dağ’ın otomobilinin kapısını açarak önce torpido gözünde bulunun 3 gözlük ve bir hardiski aldığı, çaldıklarını koymak için çöp kutusundan poşet aldığı daha sonra da otomobilin yanına gelerek açtığı kapıdan bagajı açıp burada ayakkabı, olta ne varsa hepsini torbaya doldurup gittiğini belirlendi. Ayrıca görüntülerde hırsızın parmak izi bırakmamak için açtığı kapıyı kıyafetiyle de sildiği kameraya yansıdı. Polis, bu görüntülerden yaptığı çalışmada zanlının Uğur G. olduğunu belirleyerek şahsı Sarıçam ilçesindeki evinde yakaladı. Zanlı, ifadesinde güvenlik kamerasındaki şahsın kendisi olmadığını ileri sürdü. Zanlı, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.