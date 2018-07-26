Otomobilden telefon ve cüzdan çalan hırsız yakalandı

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 farklı otomobil sahibinden gelen şikayetlerin ardından olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsın Tuncay Y. (33) olduğunu belirledi.
6 farklı otomobilden cüzdan ile cep telefonu çalan Tuncay Y., 23 Temmuz Pazartesi günü Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.