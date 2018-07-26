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26 Temmuz 2018 08:59

Otomobilden telefon ve cüzdan çalan hırsız yakalandı

Adana’da 6 farklı otomobilden cüzdan ile cep telefonu çalan hırsız yakalandı.

Otomobilden telefon ve cüzdan çalan hırsız yakalandı

26 Temmuz 2018 08:59

Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 6 farklı otomobil sahibinden gelen şikayetlerin ardından olayı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, şahsın Tuncay Y. (33) olduğunu belirledi.


6 farklı otomobilden cüzdan ile cep telefonu çalan Tuncay Y., 23 Temmuz Pazartesi günü Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.




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