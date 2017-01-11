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11 Ocak 2017 09:42

Otomobili çalıp güvercinleri gasp eden zanlılar adliyeye sevk edildi

Otomobili çalıp güvercinleri gasp eden zanlılar adliyeye sevk edildi

11 Ocak 2017 09:42

Adana’da otomobil çalıp pompalı tüfekle 30 güvercin gasp ettiği ileri sürülen 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi’nde dün sabaha karşı yaşanan olay şöyle gelişti. 3 kişi Bahçelievler Mahallesi’nde bir otomobile girip düz kontak yaparak çaldı. Şahıslar, daha sonra aynı mahallede güvercin besleyen bir kişinin evine giderek buradaki kümesten güvercinleri çalmaya başladı. Bu sırada güvercin sahibi seslere uyanınca dışarı çıktı. Şahıslardan biri pompalı tüfek çekerek "Sesini çıkarırsan seni öldürürüz" diye tehdit edip kümesteki 2’si yavru 30 güvercini alıp otomobilin bagajına koyarak uzaklaştı. Güvercin sahibi ise polisi arayarak şahısların kaçtığı otomobilin plakasını bildirdi. Polis, irtibata geçtiği otomobilin sahibi evinin önüne park ettiği aracının çalındığını fark etti. Polis, aldığı bilgiler doğrultusunda mahallede araştırma yaptığı sırada şüphelileri fark etti ve ara sokaklarda kovalamaca başladı. Şahıslar polisten kaçarken bir motosikletliye çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü polisin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı.
Polisin kovalamaya devam ettiğini şüpheliler, Çukurova Caddesi’nde bir iş yerine çarptıktan sonra yaya olarak kaçtı. Polis, yaptığı kovalamacada 3 şüpheliyi sokakta yakaladı.
Otomobilde yapılan incelemede 1 pompalı tüfek, bıçak ve demir kesme makası ile bagajda çalınan güvercinler bulundu. 30 güvercin sahibine teslim edildi. Şüpheliler ise emniyete götürülerek sorguya alındı. Zanlıların yapılan kimlik kontrolünde isimlerinin Orhan Ç., Emre A. ve Ercan D. olduğu belirlendi. Sorgularında suçlamaları kabul etmeyen zanlılar adliyeye sevk edildi.



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