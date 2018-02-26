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26 Şubat 2018 12:03

Otomobili çalıp kundakladı 30 bin lira ile serbest kaldı

Adana’da bir kadının otomobilini çalıp parçalarını söktüğü ileri sürülen iki zanlıdan biri, 30 bin lira güvence bedeli ile serbest kaldı.

Otomobili çalıp kundakladı 30 bin lira ile serbest kaldı

26 Şubat 2018 12:03


Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesinde meydana geldi. Meryem K.’ye ait 01 EFF 72 plakalı otomobil 23 Şubat günü çalındı. Bunun üzerine Meryem K. hemen polise giderek şikayette bulundu. Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şikayet üzerine yaptığı çalışmada otomobilin bazı parçalarının sökülüp alındıktan sonra tarla içinde yakıldığını tespit etti. Polisin yaptığı araştırmalar sonucu olayı Volkan G. ve Kerem U.’nun gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlılar, evlerine yapılan baskın sonucu yakalandı. Zanlılar ifadelerinde suçlamaları kabul etmezken, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Kerem U. savcılık kararıyla serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Volkan G.’nin ise "açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından" adli kontrol şartı ve 30 bin lira güvence bedeli ile serbest bırakılmasına karar verildi.




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