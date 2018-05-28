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28 Mayıs 2018 20:09

Otomobili ile birlikte nehre düşen kızını kurtardı

Adana’da nehre düşen otomobildeki genç kız, suya atlayan babası tarafından aracın camı kırılarak kurtarıldı.

Otomobili ile birlikte nehre düşen kızını kurtardı

28 Mayıs 2018 20:09


Olay, Seyhan Nehri üzerinde bulunan Eski Baraj kapaklarında meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Koz ile kızı Gizem Koz (22) birlikte iftar saatini beklemek için otomobille Seyhan Nehri kıyısına geldi. Baba kız araçta oturdukları sırada Nuri Koz arkadaşını görünce aracın el frenini çekmeden aşağı indi. Bu sırada Gizem Koz’un içerisinde olduğu araç nehre düştü. Suya gömülen aracın içindeki kızının çığlıklarını duyan baba suya atladı. Nuri Koz dakikalarca kapıyı açmak için uğraşırken, vatandaşlar baba Koz’a taş verdi. Nuri Koz, otomobilin camını kırarak kızını kurtardı. Çevredeki balık tutan vatandaşlar suya atlayarak baba Koz’a yardım etti. Korku ve paniğe kapılan Gizem Koz kıyıya çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, eli kesilen baba Koz’a müdahale etti. Gizem Koz ise sedyeye yatırılarak sakinleştirilmeye çalışıldı.


Olayın aniden olduğunu belirten Nuri Koz, ”Nasıl oldu anlamadım, araç birden suya düştü. Kızımı kurtardım, gerisi önemli değil” dedi.




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