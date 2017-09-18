Otomobilin camını kırıp 39 bin lirayı çaldılar

Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir banka şubesinden 39 bin lira çeken Tolga Özbey, yemek yemek için bir alışveriş merkezinin restoranına gitti. Bu sırada cam kırılma sesi duyan Özbey, otoparka park ettiği 33 VAL 38 plakalı aracının camının kırıldığını ve kapı iç cebinde bulunan 39 bin lirasının çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Kasklı 2 şüphelinin motosikletle olay yerine geldikleri ve otomobilin camını bujiyle kırarak parayı çaldıkları tespit edildi.

Nakliye işiyle uğraşan Tolga Özbey, birkaç gün önce bir arkadaşından emaneten 41 bin lira para aldığını, bunu ödemek için bankadan 39 bin lira çektiğini, onu da çaldırdığını söyledi.