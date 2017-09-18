Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 19:24

Otomobilin camını kırıp 39 bin lirayı çaldılar

Adana’da motosikletli 2 kişi, bankadan para çeken şahsın otomobilinin camını kırarak 39 bin lirasını çalıp kaçtı.

Otomobilin camını kırıp 39 bin lirayı çaldılar

18 Eylül 2017 19:24


Olay, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir banka şubesinden 39 bin lira çeken Tolga Özbey, yemek yemek için bir alışveriş merkezinin restoranına gitti. Bu sırada cam kırılma sesi duyan Özbey, otoparka park ettiği 33 VAL 38 plakalı aracının camının kırıldığını ve kapı iç cebinde bulunan 39 bin lirasının çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, otomobilde parmak izi çalışması ve güvenlik kamerası incelemesi yaptı. Kasklı 2 şüphelinin motosikletle olay yerine geldikleri ve otomobilin camını bujiyle kırarak parayı çaldıkları tespit edildi.


Nakliye işiyle uğraşan Tolga Özbey, birkaç gün önce bir arkadaşından emaneten 41 bin lira para aldığını, bunu ödemek için bankadan 39 bin lira çektiğini, onu da çaldırdığını söyledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç