Otomobilin motoru ve hoparlöründeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu

Edinilen bilgiye göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda yol kontrolü yapan polisler, Suriyeli A.M’nin (50) kullandığı otomobili Sarıçam ilçesinde durdu. Polis, sürücüden kimlik ve yol izin belgesini istedi. Evraklarını gösteren Suriyelinin hareketlerinden şüphelenen polis, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini çağırdı. Hassas burunlu nakrotik köpeği ’Kanas’ ile otomobilde arama yapıldı. Köpek otomobilin yanına yaklaşınca çılgına döndü. Köpek otomobilin her noktasına tepki vermeye başladı. Bunun üzerine polis otomobili detaylı bir şekilde aradı.

Polis, aracın motorunda, hoparlörlerin arasına, bagajda bulunan müzik kabini ve tamponun için kısımlarında 40 kilo 192 paket toz esrar, naylon torbaların içinde 25 bin 246 uyuşturucu hap ve 5 gram metamfetamin buldu.

Emniyete götürülen A.M. sorgusunda, "Bunların uyuşturucu olduğunu bilmiyorum. Yükleme sırasında bana paketlerde cinsel içerikli hap olduğu söylendi" dediği öğrenildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.