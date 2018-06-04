Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 19:39

Otomobilin motorundaki yavru kediler kurtarıldı

Adana’nın Kozan ilçesinde bir aracın motoruna sıkışan 3 yavru kedi, sanayi çalışanları tarafından sıkıştıkları yerden kurtarıldı.

Otomobilin motorundaki yavru kediler kurtarıldı

04 Haziran 2018 19:39


Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonuna otomobiline yakıt almaya giden Abdullah Özkan ve satış görevlisi Ahmet Özdemir, otomobilin motorundan kedi sesi geldiğini fark etti. Yavru kedileri kendi imkanları ile aracından çıkaramayan otomobil sahibi ve istasyon görevlileri, aracı sanayiye götürerek yavru 3 kediyi sıkıştıkları yerden kurtardılar.


Otomobiline on gün boyunca binmediğini söyleyen Abdullah Özkan, "Petrole gelmiştim. Petrolde yakıt alacaktım. Arkadaşlar araçtan ses geliyorlar dedi. Sonra baktık aracın motor muhafaza bölümünün orada yavru kediler var. Hemen sanayiye götürerek yavru kedileri aracın motor bölümünden sıkıştıkları yerden kurtardık. Bir hafta, on gündür araca binmemiştik. Anneleri gelmiş yavrulamış. Köye gittim ama orada da bulamadım. Şimdi yazlığın oraya gideceğim, bakacağım orada da bulamaz isem barınağa vereceğim. Başka çaremiz yok. Hatta az önce şırınga ile su verdik yavru kedilere. Birazdan sütte vereceğiz. Yazık şu Ramazan günü bu hayvanlar aç susuz kalmışlar. İnşallah çok değillerdi ve araçtan düşmemişlerdir" dedi.


Yavru kedilerin sesini fark eden istasyon görevlisi Ahmet Özdemir ise, "Abdullah Bey otomobiline yakıt almak için istasyonumuza gelmişti. Yakıt veriyorduk, arabadan kedi sesi geliyordu. Baktık arabanın altında kedi var, üç tane yavru kedi çıktı" şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç