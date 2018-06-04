Otomobilin motorundaki yavru kediler kurtarıldı

Şevkiye Mahallesi Adana Caddesi üzerinde bir akaryakıt istasyonuna otomobiline yakıt almaya giden Abdullah Özkan ve satış görevlisi Ahmet Özdemir, otomobilin motorundan kedi sesi geldiğini fark etti. Yavru kedileri kendi imkanları ile aracından çıkaramayan otomobil sahibi ve istasyon görevlileri, aracı sanayiye götürerek yavru 3 kediyi sıkıştıkları yerden kurtardılar.

Otomobiline on gün boyunca binmediğini söyleyen Abdullah Özkan, "Petrole gelmiştim. Petrolde yakıt alacaktım. Arkadaşlar araçtan ses geliyorlar dedi. Sonra baktık aracın motor muhafaza bölümünün orada yavru kediler var. Hemen sanayiye götürerek yavru kedileri aracın motor bölümünden sıkıştıkları yerden kurtardık. Bir hafta, on gündür araca binmemiştik. Anneleri gelmiş yavrulamış. Köye gittim ama orada da bulamadım. Şimdi yazlığın oraya gideceğim, bakacağım orada da bulamaz isem barınağa vereceğim. Başka çaremiz yok. Hatta az önce şırınga ile su verdik yavru kedilere. Birazdan sütte vereceğiz. Yazık şu Ramazan günü bu hayvanlar aç susuz kalmışlar. İnşallah çok değillerdi ve araçtan düşmemişlerdir" dedi.

Yavru kedilerin sesini fark eden istasyon görevlisi Ahmet Özdemir ise, "Abdullah Bey otomobiline yakıt almak için istasyonumuza gelmişti. Yakıt veriyorduk, arabadan kedi sesi geliyordu. Baktık arabanın altında kedi var, üç tane yavru kedi çıktı" şeklinde konuştu.