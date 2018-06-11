Otomobilin zulasından kokain ve 2 tabanca çıktı

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipleri Amirliği yunus tim ekipleri bir otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü dur ihtarına uymayarak otomobili hızla sürmeye devam etti. Polis ile şahıslar arasında yaşanan kovalamacanın ardından otomobil Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde durduruldu. Polis otomobilde bulunan Ramazan B., Fırat Ç. ve Fikret T.’yi gözaltına aldı.

Polis otomobilde yaptığı detaylı aramada ise önce sürücü koltuğunun altında bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Otomobilin iç aydınlatma yuvasını söken polisler, bir ruhsatsız tabanca, piyasa değeri 20 bin lira olan 2 parça taş kokain ele geçirildi. Polis bunun üzerine zanlıları emniyete götürdü. Zanlılardan Ramazan B.’nin aranması olduğu öğrenildi. 3 zanlıya da uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan Ramazan B. aranması olduğu için, Fikret T. ruhsatsız tabanca kullandığı için tutuklandı. Zanlılar uyuşturucu kullanmaktan ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.