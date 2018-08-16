Otoyol köprüsünden atlayıp intihar etti, kadın sürücü şok oldu

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, yaklaşık 6 metrelik yaya köprüsüne çıkarak tel örgülerin üzerinden Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Mersin istikameti yönüne atladı. Zemine kafası üstü düşen şahıs ağır yaralandı. Bu sırada aynı istikametine giden bir kadın sürücü, köprüden yere bir kişinin düştüğünü görerek hemen durdu. Kısa süre şaşkınlık yaşayan genç kadın, daha sonra yerde kanlar içinde kalan şahsın kurtarılması için ambulansı aradı. Bahar isimli kadın, daha sonra polise de haber verdi. Atlayan şahıs, şans eseri bir aracın üzerine düşmezken, araç altında da kalmadı. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri de gelerek trafiği tek taraflı olarak kesti. Otoyolda uzun kuyruklar oluşurken bir süre ambulansın gelmesi beklendi. Ambulansın gelmesiyle birlikte şahıs hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen şahıs kurtarılamadı. Köprüden atlayan şahsı ilk gören Bahar isimli kadın ise yolda giderken onu görüp durduğunu hemen ambulansa haber verdiğini söyledi.

Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, ilk belirlemelere göre şahsın intihar ettiği belirlendi.