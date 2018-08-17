Otoyola çıkan koyun faciaya neden oluyordu

Kazada koyun telef olurken sürücü şans eseri ölümden döndü.

Olay, Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu Ceyhan istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BKR 652 plakalı otomobiliyle evine giden Fuat Çetin’in önüne bir anda koyun çıktı. Çetin koyuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan aracını son anda toparlayan Çetin adeta ölümden döndü. Yol kenarına savrulan koyun ise öldü.

Kazayı gören vatandaşlar ise durup, ikinci bir kaza olmaması için telefonlarının ışıklarıyla gelenleri uyardı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından kaza yapan araç çekildi. Koyunu ise sahibi bulunamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.