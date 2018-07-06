Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Ceyhan ilçesi, Tüysüz Mahallesi civarında meydana geldi. Halil Balta’nın kullandığı 46 NY 937 plakalı tır, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu önce refüje çarptı, ardından yoldan çıkarak yan devrildi. kazayı fark eden vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye CANKUR ekipleri, araç içerisinde sıkışan Balta’yı çıkardı. Daha sonra Balta’yı 112 ekiplerine teslim etti. 112 ekipleri ambulans içerisinde yaptığı incelemede Balta’nın hayatını kaybettiğini belirledi.