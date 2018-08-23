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23 Ağustos 2018 13:07

Otoyolda kaza yapan araç alev alev yandı

Adana’da otoyolda bariyerlere çarptıktan sonra yoldan çıkan otomobil alev alev yandı.

Otoyolda kaza yapan araç alev alev yandı

23 Ağustos 2018 13:07

Sürücü ile yanındaki kişi araçtan çıkartılıp hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.


Alınan bilgiye göre, bugün saat 10.00 sıralarında Mustafa Özdev’in kullandığı 33 KBE 46 plakalı otomobil, otoyolda Ceyhan istikametinden İskenderun yönüne giderken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazada otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazanın bildirilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Cankur ekipleri olay yerine geldi. Ekipler kazada yaralanan Mustafa Özdev ile yanında bulunan Metin Yıldırım’a müdahale ettikten sonra hastaneye sevk etti. Alev alev yanan araç ve etrafa yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışma sonrası söndürüldü.




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