Otoyolda kaza yapan araç alev alev yandı

Sürücü ile yanındaki kişi araçtan çıkartılıp hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Alınan bilgiye göre, bugün saat 10.00 sıralarında Mustafa Özdev’in kullandığı 33 KBE 46 plakalı otomobil, otoyolda Ceyhan istikametinden İskenderun yönüne giderken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu bariyerlere çarparak yoldan çıktı. Kazada otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazanın bildirilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Cankur ekipleri olay yerine geldi. Ekipler kazada yaralanan Mustafa Özdev ile yanında bulunan Metin Yıldırım’a müdahale ettikten sonra hastaneye sevk etti. Alev alev yanan araç ve etrafa yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışma sonrası söndürüldü.