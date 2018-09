“Over doku dondurma”yla kanser sonrasında anne olabilme şansı

Medline Adana Hastanesi Tüp Bebek Merkezi, Türkiye'deki az sayıda merkezde gerçekleştirilebilen “over doku dondurma işlemi”ne imza atarak bölgede bir ilki gerçekleştirdi.

32 yaşındaki meme kanseri hamile bir hastanın Medline Adana Hastanesinde gerçekleştirilen sezaryen ile sağlıklı bir erkek bebek dünyaya getirmesinin hemen ardından üreme yeteneğinin korunması için over doku dondurma işlemi yapıldı. Hastanın kanserli memesi de cerrahi bir operasyonla alındı. Adana'da ve bölgede bir ilki merkezlerinde başarıyla gerçekleştirdiklerini belirten merkezin sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Feza Burak, over doku dondurma işlemi hakkında bilgiler verdi. Over doku dondurma (yumurta dokusunun dondurulması) işleminin her türlü kanser hastalığının radyoterapi veya kemoterapi ile tedavisinden önce ya da cerrahi yöntemlerle hastanın her iki yumurtalığının alınmasını gerektiren durumlarda anne adayının üreme yeteneğinin korunmasını amaçlayan bir işlem olduğunu anlatan Burak, bu işlemin 40 yaşından sonra gebelik ihtimalinin yüksek oranda düşmesinden dolayı pek önerilmediğini, tıbbi olarak izin verilen yaş sınırının ise 44 olduğunu söyledi.

Tedaviden sonra anne olma şansı veriyor

Over doku dondurma işleminde yumurtalığın yumurta hücrelerini içeren üst tabakasının cerrahi bir operasyonla sıyrılarak alındığını ve sonrasında bu dokuların eksi 197 santigrat derecedeki embriyoloji laboratuvarında bulunan sıvı nitrojen tanklarında dondurma işlemine tabi tutulduğunu anlatan Yrd. Doç. Dr. Feza Burak, kanser hastalarında radyoterapi veya kemoterapi tedavisinin sonlanmasının ardından eğer hastanın yumurtalık fonksiyonları biyolojik olarak geri dönmeyecek olursa ya da tedavi nedeniyle hastanın menopoza girmesi durumunda hastadan alınan dokuların geri çözdürme işlemine alındığını ve sonrasında da tekrar hastaya nakledildiğini belirterek, “Over doku dondurma işleminin yapılabilmesi için hastanın kanser tedavisini üstelenen doktorun uygunluk raporunun olması gerekir. Ayrıca kanser hastalarının yumurtalık dokusundan patoloji örnekleri alınarak bu dokularda kanser hücresi olup olmadığı araştırılır. Yapılan patolojik inceleme sonunda kanser hücresi tespit edilirse nakil işlemi gerçekleştirilmez” dedi.

Nakilden sonra tüp bebek tedavisi uygulanıyor

Nakil işlemi sonrası yapılan tedavi hakkında bilgi veren Yrd. Doç. Dr. Feza Burak, “Nakilden sonra çeşitli ilaçlar yardımı ile yumurta gelişiminin sağlanması hedeflenir. Yumurta gelişimi başarılı olur ise tüp bebek tedavisi yöntemi ile yumurta toplama işleminin (OPU) ardından embriyo transferi yapılarak gebelik elde edilmeye çalışılır” diye konuştu.

Over doku dondurma işlemine alternatif olarak kanser tedavisi görecek hasta evli ise embriyo dondurma işleminin, bekar olması durumunda ise yumurta dondurma işleminin yapılabileceğini söyleyen Burak, ancak burada en önemli kriterin hastanın kanser tedavisine başlanmadan önce nakil için yeterli vaktinin olması gerektiğini sözlerine ekledi.