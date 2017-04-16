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16 Nisan 2017 11:56

Oy pusulası seçmenin ayağına geldi

Adana’da 4.

Oy pusulası seçmenin ayağına geldi

16 Nisan 2017 11:56

katta oy kullanmaları gereken biri yaşlı, diğeri ameliyatlı iki kadın, görevlilerin yanına getirdiği pusulayla oylarını kullandı.


Bel fıtığı rahatsızlığı geçirdiği için ameliyat olan Sevim Mantı (44), anayasa değişikliği halk oylaması için Mehmet Kemal Tuncel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Otomobil ile okulun bahçesine kadar giren Mantı, oy kullanmak için 4. kata çıkamayacağını, ancak oy kullanmak istediğini söyledi. Bunun üzerine Mantı’nın oy kullanacağı sandık başkanına bu durum iletildi. Sandık başkanı mevcut kanunlara göre Mantı’nın olduğu yerde akrabalarının ve görevlinin gözetiminde oy kullanabileceğini söyledi.


Bir görevli pusulayı alarak Mantı’nın yanına geldi. Mantı otomobilin içinde oyunu kullandı. Mantı, yıllardır engelli, yaşlı ve hasta vatandaşların rezil edildiğini, bu uygulamanın çok iyi olduğunu, kendisinin 4. kata çıkmasının imkansız olduğunu, bu nedenle oyunu burada kullandığını ifade etti.


85 yaşındaki Ayşe Kumru da oyunu kullanmaya geldi. Ancak oy kullanacağı sandık 4. katta olduğu için güçlükle yürüdüğünden buraya çıkamadı. Sandık başkanına söylenmesi üzerine Kumru da bir görevli gözetiminde bahçede oturduğu yerde oyunu kullandı. Kumru, çok yaşlı olduğunu, güçlükle yürüdüğünü, 4. kata çıkamayacağını, kendisine böyle bir imkan verdikleri için herkese teşekkür ettiğini söyledi.




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