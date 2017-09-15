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15 Eylül 2017 15:24

Özdemir: “Devlet mağdurun yanında olduğunu gösteriyor”

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, suç mağduru çocuk ile kadınların ifade ve beyanlarının alınması sırasında kendilerini daha iyi hissetmeleri amacıyla adliyelerde kurulan Adli Görüşme Odaları’nda (AGO), ikincil mağduriyetleri engellediğini belirterek, “Bu sistem adliyelerde mağdurun yanında bir sistem.

Özdemir: “Devlet mağdurun yanında olduğunu gösteriyor”

15 Eylül 2017 15:24

Tüm adliyelerde faaliyete geçirerek aktif bir şekilde işleyişini arttıracağız. Devlet mağdurun yanında olduğunu gösterecek” dedi.


Türkiye genelinde 26 ildeki 31 adliyede faaliyete geçen Adli Görüşme Odaları ile ilgili düzenlenen tanıtım ve değerlendirme toplantısına katılmak üzere Adana’ya gelen Mağdur Hakları Daire Başkanı Muhittin Özdemir, ilk olarak Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan’ı ziyaret etti. Özdemir, Başsavcı Yeldan ve UNICEF Türkiye Çocuk Koruma Sorumlusu Göktan Koçyıldırım ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gonca Çelik ile birlikte Adana Adliyesinde bulunan Adli Görüşme Odaları’nı inceledi. Özdemir, Adana Adliyesinde Adli Görüşme Odası’nda yapılan uygulamaları yerinde izledi.



“Adana AGO uygulamasında birinci sırada”


AGO uygulamalarında Adana’nın Türkiye geneli adliyeleri arasında birinci sırada olduğunu belirten Muhittin Özdemir, Adana Adliyesinin sistemi en iyi şekilde işleyişinin sağlanması konusunda çalıştığını vurgulayarak, “Biz Adana’da Adli Görüşme Odaları’nın başarısının, diğer adliyelere örnek olmasını istiyoruz. Bu insana yönelik bir hizmet. Burası, adliyenin soğuk ortamında, zorda kalmış çocuklar, kadınlar için sıcak bir yuva, onları korumaya yönelik iyi bir başlangıç. Adana bu başlangıçta bir numara oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.


Bu sistemin daha iyi çalışması için özellikle ağır ceza hakimleri ile cumhuriyet savcılarına yönelik birebir eğitim programı düzenleneceğini kaydeden Özdemir, “Bu sistem adliyede mağdurun yanında bir sistem olacak. Uzman sayısını arttıracağız. Tüm adliyelerde faaliyete geçirerek aktif bir şekilde işleyişini arttıracağız. Devlet mağdurun yanında olduğunu gösterecek. Mağdurların olay anında yoğun şekilde yaşadığı acıyı, şiddeti, utancı, burada henüz en başta yapacağımız destek ve yardımlarla psikolojileri ve ruh sağlıkları bozulmadan yürüteceğiz. Onları duruşmanın olumsuz ortamından kurtararak, ikincil travma ve mağduriyet yaşamalarını engelleyeceğiz” şeklinde konuştu.



“Mesele mağdur olmak değil, ikinci kez mağdur olmamak”


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan da, adliye olarak mağdur hakları merkezi ve bununla ilgili pilot uygulamaları geliştirmek için gayret gösterdiklerini belirterek, “Mesele mağdur olmak değil, ikinci kez mağdur olmamak. Bazı durumlarda, mağdurlar, daha fazla mağduriyete uğrayabiliyor. Özellikle yaşı, eğitimi, cinsiyeti, geldiği sosyal çevre itibariyle yargısal süreçlerde gerekli desteği alamayan mağdurlarımız, bir süre sonra beyanlarından vazgeçmek zorunda kalıyorlar, tanıkların süreçteki sağlıklı beyanları devam ettirilemiyor. Bu yüzden, onlara yapılacak desteğin, anlık destek değil de, sürecin başından beri, olayın olduğu andan itibaren devam ettirilmesi noktasında Adli Görüşme Odalarımız çok önemli bir basamak” diye konuştu.




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