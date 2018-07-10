Özden: "Girişimci bir kabinemiz var"

Girişimci adayı, mentor, melek yatırımcı ve ilgili kurumlarla birlikte girişimciliği geliştirmeye yönelik faaliyetlere devam eden GED’in Başkanı Esra Özden, Başkanlık Sistemi’nin ilk Bakanlar Kurulu’nu ‘Girişimci Kabine’ olarak değerlendirdi.

Yeni dönemde Türkiye’nin hıza, yüksek katma değere ve markaya ihtiyaç duyacağını belirten Özden, “Bakanlar Kurulu üyelerine baktığımızda tamamının ilgili alanda eğitim aldığını, tecrübeye sahip olduğunu, ağırlıklı olarak özel sektörde görev almış olduklarını görüyoruz. Özel sektör tecrübesinin anlamı hızlı karar,verimlilik ve kârlılıktır. Yeni sistem ve kabinenin üretim ekonomisini tetiklemesini bekliyoruz” dedi.

“Kalkınma demokrasisiz ve hukuksuz olmaz”

Özden, üretime, büyümeye odaklanılırken demokrasi ve hukukun üstünlüğü değerlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirterek, “Girişimci sayımızı artıracağız. Onlar dünya markaları çıkaracak. ‘Türkiye’den alamazsak zor durumda kalırız’ dedirten üretimle büyümeyi sağlayacağız. Ama tek başına ekonomik büyüklük hiçbirimizi mutlu etmez. Yanında ekonomiden daha fazla büyüyen demokrasi ve hukuk değerlerimiz olacak. Bu Türkiye’yi inşa edebilmemiz zor değil. Yeni sistemin girişimciliğin önündeki engelleri kaldırmasını ve hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

“Kadın girişimci bir ticaret bakanı”

GED Başkanı Esra Özden, yeni dönemde Ticaret Bakanlığı görevinin bir kadın girişimci tarafından yürütülecek olmasından da memnuniyet duyduğunu söyledi. İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi mezunu Ruhsar Pekcan’la TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ve İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu’nda birlikte çalıştıklarını anlatan Özden, “Sayın bakan sivil toplum kuruluşlarının ülkeye kazandıracağı dinamizme inanan, işinde çok başarılı, girişimci ruha sahip. Bir arkadaşımın kabinede yer almasından çok mutlu oldum. Yanında olacağız. Çok başarılı olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.