Özden: “Şimdi girişimcilik zamanı”

Şimdi girişimcilik zamanı” dedi.

Özden, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarını değerlendirirken “Sonuçların ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz seçimlerde daha güçlü bir Türkiye istediğini beyan etti. Bu da daha çok üretmek ve katma değerle mümkün. Siyasi polemiklerle hayli vakit kaybettik. Şimdi girişimcilik zamanı” dedi.

Özden, yeni yönetim şeklinin Türkiye’ye hız, katma değer ve daha az bürokrasi getireceğini de belirterek, bunun girişimciliğin önünü açacağını vurguladı. Özden, “Kendi savaş helikopterini, donanmasını, elektrikli otomobilini, iletişim sistemlerini, enerji üretimini, teknolojik tarımı hedefleyen Türkiye olarak yola devam etmeliyiz. Bütün bunlar da etkin, teşvik edilen, destek olunan girişimcilerle hayata geçirilebilir. Şimdi Türkiye’nin inovatif girişimciliğe odaklanma ve ileri teknoloji üretme zamanı” diye konuştu.

Türkiye’nin yeni dönemde iki temel değer üzerinde yükselebileceğini belirten Esra Özden, bunlardan birinin eğitim, diğerinin girişimcilik olacağını söyledi. İlk 3 sırayı ABD, İsviçre ve Kanada’nın yer aldığı Dünya Girişimcilik Endeksi verilerinde Türkiye’nin yerini yükseltecek çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu belirten Esra Özden, “Bu endekste 36’ncı sıradayız. Endeksteki sıralamamızı yükseltmeden ilk 10 büyük arasına girmemiz şaşırtıcı olur. O yüzden kurtuluş girişimcilikte. Biz GED olarak bu çerçevede çalışıyoruz” şeklinde konuştu.