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14 Mayıs 2018 09:20

Özel çocuk anneleri Anneler Günü etkinliğinde buluştu

Adana’da, Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, özel çocuk annelerinin Anneler Günü’nü düzenlediği etkinlikle kutladı.

Özel çocuk anneleri Anneler Günü etkinliğinde buluştu

14 Mayıs 2018 09:20


Anneler Günü etkinliği kapsamında Ülfet Eğitim ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gazi Kılıçparlar ve Yetim Komisyon Başkanı Bülent Yavuz tarafından özel çocukların annelerine TCDD lokalinde yemek verildi.


Başkan Gazi Kılıçparlar yemekte yaptığı konuşmada, “Bu anlamlı günde sizler ile bir arada olmak bizi mutlu etti. Annelik görevi eli öpülesi bir görev. Sizlerin özel çocukların anneliğini yapıyor olması hayatınızı onların hayatına katarak gerçekleştirmeniz çok güzel. Ben bugünü özellikle sizlerle geçirdiğim için mutluyum. Anneler gününüz kutlu olsun” dedi.


Yemeğin ardından özel çocuk annelerine hediyeler verilmesiyle etkinlik sona erdi.




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