Özel gençlere asker kınası

Yüreğir Belediyesi ile "Gönüllü Anneler" işbirliği ile asker kamuflajı giyen çoğu down sendromlu 30 gence Hayme Ana Kına Konağı'nda asker kınası yakıldı.

Kına etkinliğine katılanların ellerine AK Parti MKYK Üyesi Yavuz Subaşı ile birlikte kına yakan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, engelli gençlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Herkesin birer engelli adayı olduğunu ifade eden Başkan Çelikcan, ''İnsan severse her şeyi başarabilir. Bu arkadaşlarımız 1 günde olsa asker olmak istediler. O güzel duyguyu yaşamak istediler. Bu yavrularımız özel insanlar, aileleri de özel aile olarak görüyorum. Erkek çocuklarımıza asker kınası yakmak istedik. Kına mutluluktur, sevgidir. Asker kınası geleneğimizde çok önemli yer tutar. Çocuklarımızı kınalayarak vatan millet sevgisi adına askere göndeririz. Bu özel çocuklarımıza ve ailelerine bu duyguyu yaşatmak istedik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' şeklinde konuştu.

Aileler ve askeri giysi giyen özel gençler davul zurna eşliğinde gönüllerince eğlendiler. "En büyük asker bizim asker" sloganıyla 30 özel gence asker kınası yakıldı.