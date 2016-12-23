(Özel Haber) 6 yıldır intihara kalkışıyor

Adana’da, Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasının yargın merdivenine çıkarak intihar girişiminde bulunan bir genç, polisin 1 saatlik çabası sonucu ikna edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binası yangın merdivenine çıkan bir kişinin intihar etmek istediğini gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polisler binanın damına çıkarak şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna çabası devam ederken itfaiye ekipleri de hava yastığı açtı. Bu arada, üniversite öğrencileri de intihar girişimini film izler gibi izledi. Polis, isminin Mehmet Heyder (28) olduğu öğrenilen şahsı yaklaşık 1 saat süren çabadan sonra yardım sözü vererek ikna etti.

Yangın merdiveninden indirilen Heyder, Sarıçam Polis Merkezi’ne götürüldü. Burada yapılan görüşmede Mehmet Heyder’in 2008 yılında Tunceli Sarıtaş Jandarma Karakolu’da vatani görevini yaparken bölücü terör örgütü PKK’lıların konvoya ateş açması sonucu ayağından yaralanıp gazi olduğunu söylediği belirtildi.

Eşi Fatma Heyder (27) ve 2.5 yaşındaki kızı Sude Naz’ın tedavi edilmesi için yangın merdivenine çıktığını söyleyen Heyder’in 2010’dan bugüne kadar çeşitli şehirlerde 15 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.