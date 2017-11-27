(Özel Haber) Ablası kalpten öldü, o pille hayata tutunuyor

5 yıl önce ani kalp durmasından hayatını kaybeden 9 yaşındaki Çınar Sümbül, kalp ritmi bozukluğu nedeniyle pil ile yaşamına devam ediyor.

Bahar Sümbül (30) 14 yıl önce mobilyacı Ayhan Sümbül (31) ile evlendi. Bu evlilikten 4 yıl sonra 27 Mart 2007 tarihinde Havin ismini verdikleri bir kız çocukları dünyaya geldi. Daha sonra ise birer yıl arayla Çınar (9) ve Ayaz (8) ismini verdikleri iki erkek çocukları oldu. Çift çocuklarıyla mutlu yaşarken 18 Ocak 2015 tarihinde Havin oyun oynarken aniden bayıldı. Anne Sümbül hemen kızını doktora götürdü. Ancak herhangi bir teşhis konulamadı. Havin Sümbül hayatına devam etti. 12 Nisan 2016 tarihinde ise Havin tekrar bayıldı. Bunun üzerine anne Sümbül kızını tekrar doktora götürdü. Yapılan incelemelerde yine bir rahatsızlık tespit edilemedi. Ancak aileye kızlarını Ankara’ya götürmeleri tavsiye edilince bir de kızlarını Ankara’ya götürerek muayene ettirdiler. Ancak burada yapılan tetkiklerde de bir şey çıkmadı. Havin Sümbül 24 Mayıs 2016 tarihinde 3. kez bayılınca kaldırıldığı hastanede 10 yaşında ani kalp durmasından hayatını kaybetti. Aile bu ölümle yıkılırken, kızlarını toprağa verdikten sonra geriye kalan iki çocuklarının da aynı rahatsızlıktan hayatını kaybetmemesi için hastaneye başvurdu. 9 yaşındaki Çınar Sümbül’da kalp ritmi bozukluğu çıkarken, 8 yaşındaki Ayaz’ın herhangi bir sağlık sorununun olmadığı saptandı.

Ablası öldüğünden bu yana pille yaşıyor

Sümbül ailesi bir evlat acısına daha dayanamayacağı için doktorlarla görüştü. Doktorlar 9 yaşındaki çocuğa kalp pili takılmasına karar verdi. Kalbe elektrik uyarılar veren kalp pili Sümbül’e takıldı. Çocuğun vücudunda pilin bataryası hemen vücudunun bel kısmına yerleştirildi. Bu kablo vasıtasıyla kalbin elektriği pile iletiliyor, pilden de kalbe elektrik yollanabiliyor. Sümbül, vücuduna yerleştirilen bu pil ile yaşamına devam ediyor. 7-8 yılda bir bataryası bittiği için pilin değiştirilmesi gerekiyor.

"Oğlumu da kızım gibi kaybetmek istemiyorum"

Kızını ani kalp durması nedeniyle kaybettiğini, oğlunda da kalp ritmi bozukluğu çıktığını belirten anne Bahar Sümbül, "Kızım daha önce bayıldı ve yoğun bakımda yattı herhangi bir bulgu ve neden bayıldığını bulamadılar. Buradaki doktor bizi Ankara’ya sevk etti orada bulabilirler bu rahatsızlığı dedi. Ben de Ankara’ya götürdüm kızımı muayene ettiler bir şey bulamazsak pil takacaklarını söylediler. Bütün sonuçlar temiz çıktı herhangi bir şey yapılmasına gerek yok çok sağlıklı dediler. Biz de geri dönüp normal hayatımıza devam ettik kızım tekrar bayıldı bu sefer kurtaramadık" dedi.

Kızı öldükten sonra büyük oğlunda ritim bozukluğu çıktına dikkat çeken Sümbül, şunları kaydetti:

"Oğlumu direkt Ankara’ya sevk ettiler. Ankara’da pil taktılar çünkü oğlum koşamıyor, oynayamıyor ben de onu bırakamıyorum sürekli başında olmam gerekiyor. Doktor sürekli göz önünde tutmamı söyledi çünkü kızımı koştuğu için kaybettim oğlumu da aynı şekilde kaybetmek istemiyorum. Diğer çocuğumda yok ama onda da çıkabilir diye her sene kontrol olması gerekiyor. Bütün testler yapıldı akraba evliliğimiz yok aile genetiğinde de bir şey yok ama benim çocuklarımda çıktı o da bizim kaderimizmiş diyorum. Şu anda kalbinde pil takılı çok koştuğu ve yorulduğu zaman kalp durmaya yakın alet devreye girip kalbe şok veriyor. Şu an 9 yaşında ve 1 senedir kalp ilacı kullanıyor kızımın ölümünden hemen sonra zaten ortaya çıktı daha önce böyle bir şey yoktu. Yapılacak hiçbir şey yok oğlumu kurtarmam için benim sürekli yanında olmam gerekiyor. Sağlık güvencem yok devlet hastaneleri ücretsiz oluyor oraya götürüyorum başka yapabileceğim bir şey yok özel doktora falan götüremiyorum elim bağlı."

"Ablam benim yanımda öldü korkuyorum"

Çınar Sümbül de nefes alırken zorlandığını ve koşamadığını belirterek, "Okula gidiyorum arkadaşlarımla top oynamak istiyorum ama yapamıyorum ve üzülüyorum. Kız kardeşim de hayatını kaybetti, korkuyorum. Ablamın ölümü benim yanımda oldu. Biz oynarken ben saklanıyordum ablam bayılmış ben de koşup anneme bağırdım ablam bayıldı diye. Annemler koştu ben de oradaydım hemen hastaneye götürdüler sonrasını hatırlamıyorum. Benim kalbim de pille çalışıyor" diye konuştu.