(Özel Haber) Adana şalvarı modern kültüre direniyor

Şalvarcı esnafı, 20 yıl öncesinde günde 100 şalvar satarken şimdi 10 şalvar satamadıklarını söylüyor.

Adana’da bir zamanların vazgeçilmez yöresel kıyafetleri arasında yer alan şalvar, artık giyilmiyor. Modern çağın getirdiği yeniliklerle unutulmaya yüz tutan şalvar için üreticiler de zamana karşı direniyor. Tarihi Büyüksaat Çarşısı’nda geçmişte bulunan onlarca şalvarcı dükkanından bugün sadece birkaç tane kaldı. Genellikle siyah olan ve geçmiş zamanda Adana’da kadın ve erkeklerin şehir içerisinde de giydiği şalvardan, kırsal kesimde yaşayan vatandaşlar vazgeçmiyor.

“Adana’nın yerlileri giyiyor hala”

Tarihi Büyüksaat Çarşısı’nda baba mesleği olan şalvarcılığı 20 yıldır devam ettiren Ayhan Korur (37), işlerinin 2017 yılında geçmiş yıllara göre çok azaldığını belirtti. Modern çağa insanların alıştığını ve şalvar giymediğini anlatan Korur, “Diğer yıllara göre bu yıl işlerimiz düştü. Bu da yeni çıkan ve modernize olan kotlar, pantolonlar ve diğer kıyafetlerin gençler tarafından tercih edilmesinden dolayı şalvar artık giyilmemeye başladı. Kullanım olarak da biraz sıkıntılı. İnsanlar artık daha modernize olmuş şeylere kayıyorlar. Bunlar da sektörü etkiledi. Bazı şeylerin zamanı vardır ve bunun da zamanı geçti. Babadan gören köylü, çiftçi ve Adana’nın yerlileri giyiyor hala. Bu sektör de kaybolma yolunda gidiyor” ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 yıl önce günde 100 şalvar sattıklarını belirten Korur, şimdi günde 10 şalvar satamadıklarını söyledi.

“Köylülere ve tarım işçilerine satıyoruz”

Şalvar üreticisi Abdullah Subakan ise işlerinin durgun olduğunu ifade ederek, “Şalvarı köylü ve tarım işçileri alıyor. Eskiden sokakta gezme vardı şalvarla. Şimdi bizim gençlerimiz giymiyor. Yaşlılarımız gittikten sonra artık gençlerimiz de rağbet etmiyor” diye konuştu.

Şalvar alan bir vatandaş ise şalvarı sadece köyde ve evinde giydiğini belirterek, “Şehirde evin içerisinde giymek için şalvar alıyorum. Köyde giyiyorum hala. İnsanlar artık şehre taşınıyorlar ve şehirde şalvar giymek pek uygun olmuyor. Köylerde hala tercih ediliyor” dedi.

Bir başka vatandaş ise eskiden şalvarın bütün insanlar tarafından yaz geldiğinde giyildiğini kaydederek, “Eskiden yaz günü gelince pantolon giyenler de şalvar giyerdi serin olduğu için. Ama artık herkes kot ve şort giyip geziyor” şeklinde konuştu.

Şalvar giyen vatandaşlar ise, “Şalvar giymek rahattır. Herkese öneririm. Ölene kadar da giyeceğim. İnsanlar artık kibar olmuş ama medeniyet şalvarda” diye konuştular.