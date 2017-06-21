(Özel Haber) Adana’da üçüz kız kardeşler basketbol hakemi oldu

Üçüzler ise şimdi tek hayallerinin ileride aynı anda saha içerisinde maç yönetmek olduğunu belirtti.

Adana’da gazeteci Serkan Şenyürek ile bankacı Süreyya Şenyürek’in 17 yıl önce Gülseren, Aylin ve Aynur isimli üçüz kızları, 1 sene sonra ise Serenay isimli kızları dünyaya geldi. 12.sınıfta okuyan üçüzler, 17 yıldır sadece okul saatleri arasında ayrıldı. Biri hangi yola gitse, hangi kararı alsa diğer ikisi de aynı fikirde buluştu. Küçük yaştan bu yana spor yazarı olan babaları nedeniyle spora gönül veren üçüzler, voleybol, masa tenisi ve basketbolda lisanslı sporcu oldu.

Son olarak da Gülseren’in kararı ile basketbol hakemi olmak isteyen üçüzler, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun Adana’da Menderes Spor Salonu’nda açmış olduğu kursa katıldı. Üçüzler bu kursu da aynı anda başarı ile tamamlayarak dünyada bir ilkin altına imza atıp Türk üçüz hakem olarak adlarını dünya basketbol tarihine yazdırdı.

“Şaşıranlar oluyor ama alıştık bu durumlara”

Üçüzlerden Gülseren Şenyürek, İHA muhabirine yaptığı açıklamasında öncelikli hedeflerinin lig maçlarına çıkabilmek olduğunu belirterek, “Kursa katıldık. Çok eğlenceli geçti ve ondan sonra dedik ki hakem olmalıyız. Masada şuanda hakemiz. İlk hedefimiz lig maçlarına çıkabilmek, ondan sonra hep birlikte yükselmek istiyoruz. Üçüz olmamızın verdiği avantajlar var. Mesela maç izlerken o pozisyonun doğru olup olmadığını tartışabiliriz. Dışarıda da ilk önce duyanlar çok şaşırıyor. Alıştık bu durumlara” diye konuştu.

“Hakemlik ve okulu bir arada yürütmek istiyoruz”

Aynı yumurta ikizlerinden Aynur Şenyürek ise hakemlik ve okulu aynı anda yürütmek istediklerini belirterek, “Basketbol izlemesi çok keyifliydi. Hakem olunca fark ettik ki hakemliği daha keyifli. Sahaya inene kadar bu heyecanı duyamıyor insanlar. Üçümüz birlikte sahaya çıkmak istiyoruz. Bu çok farklı geliyor bize. İlkokuldan beri aynı okula gittik. Lisede ayrıldık. Lisede ayrıldıktan sonra okullarımız yan yanaydı ve bizi yine herkes karıştırıyordu. Üçüz olmanın çok güzel bir duydu olduğunu düşünüyorum. Gelecekte hakemlik ve okulu bir arada yürütmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aynur’un hikaye dalında da dereceleri var

Ayrıca hikaye yazmayı çok sevdiğini belirten Aynur Şenyürek, Adana ve Türkiye genelinde dereceler aldığından da bahsederek şöyle konuştu:

“Ben liseye geçtiğimde ilk önce ufak ufak yazılar yazmaya başladım. Kızlarla ayrıldıktan sonra duygularım daha da belirginleşti. ve yazıya dökmeye başladım. Sonra lisede deneme kitabı hazırlanıyordu. Ben de yazdım ve yolladım hikayeyi. Sonra bir panoda gördüm benim hikayem birinci olmuş. Çok mutlu oldum. Onun dışında okulda ki hocalarım sayesinde Türkiye geneli Atatürk’ü anlamak konulu yarışma vardı. Onada mektup yazarak katıldım ve İstanbul’a gittim. Orada özel ödül aldım.”

“Göz doktoru olmak istiyorum”

Aylin Şenyürek’de ileride göz doktoru olmak istediğini ve kız kardeşleriyle üniversitede de aynı şehirde olmak istediğini kaydederek, “İlk başta bu kadar heyecanlı değildik ama daha sonra geldikçe hakemliği sevdik. Hem hakemliği hem okulu bir arada yürütmek istiyorum. İleride tıp okumak istiyorum. Göz doktoru olmak istiyorum. Tıp okurken üçümüz üniversitede aynı şehri istiyoruz” dedi.

“Öncelik iyi bir insan olmaları”

Baba Serkan Şenyürek ise kızlarının öncelikle iyi bir birey olmasını istediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Üçüz çocuğu büyütmek zor. Hele ki aynı yaş kategorisinde üçüz ve bir kız çocuğu büyütmek daha da zor. Eşimde bankacı. Hem işine gitti hem de kızlarımızı büyüttük. İnsan programlı çalışabilirse sporla eğitimi bir arada götürebilir. Çocuklarımız önümüzde ki sene üniversitede sınavına girecekler. Bu sınava girerken hakemliği de götürmek istiyorlar. Gülseren buna aşık bir defa. Aylin ve Aynur’u teşvik etti. Sporda umarım çok iyi yerlere gelirler ama benim için öncelikle iyi bir insan olmaları daha önemli.”

“Hedef üst seviyeler”

Türkiye Basketbol Federasyonu Adana İl Temsilcisi Abdullah Kutlu ise üçüzleri en üst seviyeye kadar hakemlikte yükselmenin hedefleri arasında olduğunu belirterek, “Üçüzler basketbol branşına bu spora geldikten sonra daha fazla ilgi alaka göstermeye başladılar. Sezon bitmeden üçüzler masalarda görev almaya başladılar. Yaz döneminde eğitim programımızı devam ettirip hem teorik hem de uygulamalı olarak birçok aktivitelerimiz olacak. Amacımız onları en üst seviyeye kadar yükseltebilmek” dedi.