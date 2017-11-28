(Özel Haber) Aladağ’a yurt takviyesi

Aladağ’da Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği’ne ait kız öğrenci yurdunda 29 Kasım 2016 tarihinde çıkan yangında 10’u ilköğretim öğrencisi 12 kişi hayatını kaybetti.

İnşaatına yangından önce başlanan 300 yatak kapasiteli devlet yurdunun yapımına yangından sonra hız verildi.

İnşaat hakkında bilgi veren şantiye şefi Mustafa Kemal Özger, inşaatının duvar, iç sıva ve alçı gibi kaba işlerinin bittiğini, mart-nisan ayı gibi teslim edileceğini kaydetti.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ise ilçedeki yangın felaketinin Türkiye genelindeki yurtlarda büyük bir hassasiyet doğurduğuna dikkat çekerek, “Hem ilçemizde hem diğer yerlerde yurtlarda eksiklerine baktı insanlar. Yangın merdivenlerini, elektrik tesisatlarını, içerideki malzemelerin yanıcı olup olmadığını kontrol etti herkes. 1 yıldır vatandaşlarımız, devletimiz, köylülerimizin maddi ve manevi yanında oldu” diye konuştu.

İlçedeki devlet yurdu inşaatının hızlandırılmasının yanı sıra yol yapımı, altyapı gibi ihtiyaçların da hızlandırıldığını kaydeden Akgedik, Köprücek köyünün Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki yolunun seneye asfaltlanacağını, içerisindeki yolların ise ilkbaharda asfaltlanacağını kaydetti.

Akgedik, önümüzdeki dönemin ortalarında devlet yurdunun öğrenci kabulüne başlayacağını aktararak, “Hem taşımayla gelen öğrenciler rahatlayacak hem de buradaki taşıyamadığımız öğrencilerimiz için önemli bir barınma yeri olacak” ifadelerini kullandı.