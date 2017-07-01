(Özel Haber) Asfalt işçilerinin çöl sıcağında ekmek mücadelesi

160-170 derecede asfalt döken işçiler, sıcağa rağmen ekmek paraları için ara vermeden sürdürüyor.

Afrika sıcaklarının en yoğun yaşandığı illerin başında gelen ve termometrelerin 46 dereceyi gösterdiği ve hissedilen sıcaklığın 50 derece olduğu Adana’da, hava sıcaklıkları vatandaşları olumsuz yönde etkilerken, sıcak havadan en çok etkilenenlerin başında ise asfalt işçileri geliyor. Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan işçiler, toprağın belirli bir sıcaklığa ulaşmasının ardından, günde 8 saat sürecek yoğun bir tempoyla asfalt çalışmasına başlıyor. Ekipler, öğlen sıcağında ise ara vermeden güneş altında çalışıyor.

Makinelerin yetersiz kaldığı alanlarda ise asfalt üzerinde çalışmak durumunda kalan işçiler, yakıcı güneşin yanı sıra asfaltın sıcaklığıyla da zor anlar yaşıyor. Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, çok yüksek sıcaklıkta asfalt yapmaları için çok müsait bir ortam olduğunu belirtiyor. Sıcaktan bunalan bazı işçiler ise sadece bir bardak su ile kendilerini serinletebiliyor.

“Tek zorluk hava sıcaklığı”

Adana Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdür Vekili Bekir Durukan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bizim yaşadığımız tek zorluk. Hava sıcaklığı ve iklim şartları. 1 Temmuz’da bugün Adana’da hava sıcaklığı 41 derece ama uyguladığımız sıcak asfalt en az 130 derece burada ki sıcaklık. Şuan Adana’da genelinde 280 işçi çalışıyor. Hepsi de Adana için hizmet veriyor” ifadelerini kullandı.

Asfalt döken işçilerden Seval Dönmez ise, “Sıcakta çalışmak zaten zor. Birde asfaltın sıcaklığı eklenince daha da zor oluyor. Ama hayat şartları ekmek parası için çalışmalıyız” dedi.

19 yıldır sıcak asfalt dökme işi yapan Ahmet Güven de sıcak havaya alışkın olduğunu kaydederek, “Bizler kışın tek izin yapabiliyoruz. Yazın çalışıyoruz. Bizler artık sıkıntı çekmiyoruz. Yeni gelen arkadaşlar biraz zorluk çekiyor ama. Normal hava derece zaten 40-50 derece arası ama biz burada 160 dereceyi geçen sıcakta çalışmak zorundayız” şeklinde konuştu.