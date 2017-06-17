Baba Hazim Mendo, "Eğer pazartesiye kadar kirayı ödeyemezsek evden atılacağız. Aynı zamanda kızıma da göz protezi lazım. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" dedi.

Suriye’de süren iç savaş sırasında, Beşar Esad’a bağlı rejim güçlerinin 2012 yılında İdlip’e attığı sarin gazı bombalarından biri Yasmin’in ailesinin evine düştü. Bombalı saldırıda Yasmin’in annesi ve 2 erkek kardeşi hayatını kaybetti. Saldırıda baba Hazim Mendo (32) ufak yaralar alarak kurtulurken o dönem 2 yaşında olan Yasmin ise sarin gazından etkilendi. Bunun üzerine baba Hazim, kızı Yasmin’i Hatay’a tedavi olması için getirdi. Hatay’daki bir hastanede küçük Yasmin’e lösemi teşhisi konuldu. Yasmin, bunun üzerine Adana’da bulunan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edildi.

Hastanede 3 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gören minik Yasmin’in geçtiğimiz 2016 yılında ise lösemiye bağlı olarak gözünde kitle oluştu ve göz kanseri teşhisi konuldu. Bunun üzerine ise göz doktoru tarafından Yasmin’in sol gözü alındı. Şuanda hem lösemiyle mücadele eden hem de tek gözü olmadan hayatını sürdürmeye çalışan minik Yasmin’in babasının yaşadığı maddi imkansızlıklar ise ailenin belini büküyor. Yüreğir ilçesine bağlı Sarıçam Mahallesi’nde 2 odalı rutubetli bir evde kızıyla birlikte hayatını sürdürmeye çalışan baba Hazim Mendo, ev kirasını pazartesi gününe kadar ödeyemediği taktirde ev sahibi tarafından evden çıkartılacağını belirtti.

"Çok zor durumdayım"

Ayrıca kızının sol gözü için göz protezi gerektiğini anlatan acılı baba, "Kızımın tedavi süreci boyunca hastanede kaldık. Ama bizi taburcu edince biz dışarıda kaldık. Bir süre hastanenin mescidinde yattık. Ev tuttum kızımın tedavisini devam ettirebilmek için. Kızım Balcalı Hastanesinde 4 yıl daha lösemi tedavisini görecek. Çok zor durumdayım. Göz protezi de gerekli gözüne ne yapacağım bilmiyorum" dedi.

"Yardıma ihtiyacım var"

Ev sahini tarafından pazartesi gününe kadar kirasını ödeyemezse atılacağını söyleyen Hazim Mendo, "Evi ilk tuttuğumda 4 aylık kira sözleşmesi yaptım. Pazartesi günü de o sözleşme bitiyor. Kızımın tedavisi süreci boyunca hiçbir yerde çalışamadım. Pazartesi kirayı ödeyemezsem evden atılacağım. Bu durumda hastaneye bile gidemiyorum. Zor durumdayım. İmkanlarım sıfırın altında. Dolmuş parası bile üzerimde yok. Yardımsever vatandaşlardan 4 yıl var daha kızımın tedavisinin bitmesine. Bu sürede birilerinin yardımına ihtiyacım var" diye konuştu.

Ayrıca baba Mendo, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Balcalı Hastanesi Başhekimliğine teşekkür etti.

Yasmin Mendo ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini ve onunla görüşüp elini öpmek istediğini söyledi.