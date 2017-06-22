(Özel Haber) İncirlik esnafı can çekişiyor

Bir zamanlar "Küçük Amerika" olarak anılan, ABD-Türk Ortak Savunma Tesisi İncirlik Hava Üssü’nde Delta alarmı sebebiyle uygulanan askerlerin dışarı çıkış yasağı çevre esnafını bitirdi. İncirlik Üssü’nün hemen yanındaki Atatürk Caddesi’nde askerlere ve ailelerine hediyelik eşya, halı, spor aletleri ve av malzemeleri satışı yapan esnaf, iş yapamayınca dükkanları boşaltıp kapattı. Son olarak Almanya’nın üsdeki askerlerini çekme kararı aldığı İncirlik beldesinde faaliyet gösteren İncirlik Esnafları Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin Başkanı Şuayip Recebibeyi, "Burada Alman olmuş başka ülke vatandaşları olmuş dışarı çıkamıyorlar. Uzun süredir bize bir faydaları yok. Bu kapıyı FETÖ’cü albay 2 yıl önce kapattırdı. Bizim işlerimiz o tarihten bu yana iyice bitti" dedi.

"Esnaf, Almanların gidişine üzülmüyor"

Almanya’nın askerlerini çekmesine çevre esnafı da destek verirken, İncirlik Esnafları Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Şuayip Recebibeyi, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Alman askerlerinin çekilmesinin kendilerine olumlu ya da olumsuz bir etkisinin olmayacağını belirterek, "Ülke ekonomisinden ziyade benim orada bakanıma konuşma hakkı vermemeye ve şuanda Cumhurbaşkanımıza buraya gelmeyin sizin güvenliğinizi sağlayamayız demeleri gitmeleri için yeterlidir. Onların zaten bizim esnafımızla ilgili dışarı çıkmadıkları müddetçe bizimle ilgili bir sorun yoktur. Burada Alman olmuş başka ülke vatandaşları da olsa bize bir faydaları yok" dedi.

Recebibeyi, FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanan Bekir Ercan Van’ın Amerikalı komutan ile anlaşma yaparak askerlerin dışarı çıkmasını yasakladığını iddia ederek, "Ülke ekonomisine büyük bir darbedir. Bu kapının kapanmasıyla ilgili bu FETÖ’cü komutanın terör algısıyla ilgili uygulamasından biz mağdur olduk" diye konuştu.

İncirlik Hava Üssü Nizamiye Girişi karşısında tekel bayi işleten Tevfik Yılmaz ise "Durumumuz gördüğümüz gibi. Amerikalılar çıkmıyor. Kirasını ödeyemeyen esnaflar var. Esnaflarımızın çoğu kapattı. Alman askerleri zaten çıkmıyordu. Alman askerlerinin gidip gitmemesi sorun olmaz. Çıkmıyorlardı zaten" ifadelerini kullandı.

50 yıldır esnaflık yapan İncirlik Esnafları Kalkınma Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Onursal Başkanı Abdülkerim Estetik de İncirlik esnafının çok kötü durumda olduğunu belirtti. Estetik, "Amerika ve Alman askerleri alışveriş yapmıyorlar. Çok az gelirlerdi Almanlar. Nedense Türkiye’yi pek sevmediler. Biz de onları sevmedik. Alman askerlerinin buradan çekilmesinin herhangi bir yararı veya zararı olmayacak. Amerikan askerlerini çekseler bile bir zararı olmaz" şeklinde konuştu.

Türkiye ve Almanya arasında ne olmuştu?

Almanya’nın ‘Ermeni soykırımı’nı kabulüyle gerilmeye başlayan ilişkiler, darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL uygulamalarına Almanya’dan yükselen eleştiriler, Diyanet’e bağlı imamların casuslukla suçlanmaları, 15 Temmuz’dan sonra Almanya’ya sığınanların iade edilmemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘Nazi çıkışı’ ve Die Welt gazetesinin Alman vatandaşı muhabiri Deniz Yücel’in tutuklanmasıyla iyice bozulmuştu. Türkiye, Alman vekillerin Adana’daki İncirlik Üssü’nü ziyaret etmesine izin vermemişti. Alman Savunma Bakanı, geçtiğimiz günlerde geldiği Ankara’dan eli boş ayrılmıştı. Bundan sonra ise Almanya askerlerini İncirlik Hava Üssü’nden çekme kararı almış ve iki hafta önce öneri Bakanlar Kurulunda kabul edilmişti. Dün ise Alman askerlerinin İncirlik Üssü’nden çekilmesini öngören teklif Almanya Federal Meclisi’nden geçti. Alman hükümeti, üssün Eylül ayına kadar boşaltılabileceğini, Tornado uçaklarının ekimden itibaren Ürdün’den keşif uçuşlarına başlayacağını açıklamıştı.