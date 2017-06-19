(Özel Haber) Kaybolan çocuk önce ağladı, sonra ağlattı

Bir süre sonra ailesi bulunan çocuğun annesi de oğluna sarılarak uzun süre gözyaşlarını tutamadı.

Edinilen bilgiye göre, olay Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi’nde meydana geldi. Baba Fatih Kaynar, eşi Meral Kaynar ve 4 çocuğunu alarak alışverişe çıktı. Melek Girmez Çarşısı’na gelen anne bebeğiyle ilgilenirken, baba da alışverişe daldı. Bu sırada 5 yaşındaki Umut alışveriş merkezinin içinde oynamaya başladı. Aile Umut’u fark etmeyerek alışveriş merkezinden ayrıldı. Umut ise ailesinin gittiğini geç fark edince onları aramaya çıktı ancak kayboldu. Anne ve baba da çocuklarının kaybolduğunu uzun süre fark etmedi. Umut yolda ailesini ararken ağlamaya başladı. Vatandaşlar ne olduğunu sorduğunda küçük çocuk kaybolduğunu söyledi. Bunun üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler çarşıda aileyi aradı ancak bulamadı. Polis çocuğu ekip arabasına alarak aileyi araştırmaya başladı. Ancak aile bir türlü bulunamadı. Bu sırada çocuk korkudan ağlamaya başladı. Polis, çocuğa içecek ve çikolata verdi. Çocuk bir süre sustu ancak daha sonra anne ve babasını isteyerek tekrar ağlamaya başladı. Çocuğu polis sakinleştirmeye çalıştı. Aradan yaklaşık 2 saat geçmesine rağmen ne 155’e ne de polis merkezine kayıp başvurusu yapılmadığı için ekipler Umut’u çocuk şube polislerine teslim etti. Çocuk polisleri Umut’u şubeye götürürken, çocuk şube müdürlüğüne kayıp çocuk müracaatı olduğu bilgisi geldi. Polis çocuğun adını sorup üzerindeki kıyafetleri söyledi. Aile de ismin ve kıyafetlerin aynı olduğunu söyleyince polisler çocuğu anne ve babasının yanına götürdü.

"Çok korktum" diye ağladı

Anne ve baba çocuklarını karşılarında görünce büyük sevinç yaşayıp ona sarıldı. Anne Meral Kaynar oğluna sarılarak uzun süre gözyaşlarına boğuldu. Anne Kaynar, "Alışverişe çıkmıştık oğlum kayboldu. O kaybolduğu zaman çok korktum. Ancak polisler onu bulup bize getirdiği için çok sevindim" dedi. Kaynar ailesi çocuklarını aldıktan sonra eve gitmek üzere emniyetten ayrıldı. Kaynar’ın elini bu kez ablası hiç bırakmadı.