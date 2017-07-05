(Özel Haber) Körfezdeki savaş ihtimali altın fiyatlarını yükseltecek

Orta Doğu’daki Katar ve Suriye sorunları ile FED’in ‘Faizleri arttırmayacağız’ kararı Türkiye’deki altın ve döviz fiyatlarını etkiledi. Geçtiğimiz Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ortalama 145 TL civarında olan altın Temmuz ayında 140,97 TL’ye kadar geriledi. Krizlerin yol açtığı tahmin edinilen düşüş için ise uzmanlar körfezde çıkabilecek bir savaşın altın fiyatlarını tekrardan yükselteceğini vurguladı.

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya altın talebinde ikinciliğe sahip olan Hindistan’da yaz mevsiminin gelmesiyle düğün sezonunun başladığını fakat altına rağbet olmadığından dolayı fiyatların düşük kaldığını belirtti.

Altın ve dövizdeki düşük fiyatların FED’in 3 Mayıs’taki toplantısında ‘Faizlerle oynamayacağız’ açıklamasının etkili olduğunu kaydeden Başman, “Eğer FED faizleri arttırsa, referandum sonraki görüntü devam etseydi altın şu anda çok yüksek olacaktı” dedi.

Başman, altın fiyatlarının körfez ülkelerinde çıkabilecek bir savaş ihtimaliyle tekrar yükselebileceği ihtimali olduğunu sözlerine ekledi. Başman, vatandaşların altın almalarını tavsiye etti.