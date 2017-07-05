Diğer
Kategoriler
05 Temmuz 2017 13:58

(Özel Haber) Körfezdeki savaş ihtimali altın fiyatlarını yükseltecek

Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, 140,97 TL seviyesinde seyreden altın fiyatının körfez ülkelerinde savaş çıkma ihtimaliyle yükseleceğini belirtti.

(Özel Haber) Körfezdeki savaş ihtimali altın fiyatlarını yükseltecek

05 Temmuz 2017 13:58


Orta Doğu’daki Katar ve Suriye sorunları ile FED’in ‘Faizleri arttırmayacağız’ kararı Türkiye’deki altın ve döviz fiyatlarını etkiledi. Geçtiğimiz Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında ortalama 145 TL civarında olan altın Temmuz ayında 140,97 TL’ye kadar geriledi. Krizlerin yol açtığı tahmin edinilen düşüş için ise uzmanlar körfezde çıkabilecek bir savaşın altın fiyatlarını tekrardan yükselteceğini vurguladı.


Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya altın talebinde ikinciliğe sahip olan Hindistan’da yaz mevsiminin gelmesiyle düğün sezonunun başladığını fakat altına rağbet olmadığından dolayı fiyatların düşük kaldığını belirtti.


Altın ve dövizdeki düşük fiyatların FED’in 3 Mayıs’taki toplantısında ‘Faizlerle oynamayacağız’ açıklamasının etkili olduğunu kaydeden Başman, “Eğer FED faizleri arttırsa, referandum sonraki görüntü devam etseydi altın şu anda çok yüksek olacaktı” dedi.


Başman, altın fiyatlarının körfez ülkelerinde çıkabilecek bir savaş ihtimaliyle tekrar yükselebileceği ihtimali olduğunu sözlerine ekledi. Başman, vatandaşların altın almalarını tavsiye etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    38°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 11 ŞEVVÂL 1438
  • 05 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:18
  • Öğle :12:54
  • İkindi :16:46
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!