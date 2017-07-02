(Özel Haber) Oğluna peynir yedirme çabası, Sinem’i pizzacı yaptı

Doğan, “Pizzaya oğlum için peyniri ve sevdiği şeyleri de ekledik ve bir baktık oğlumuz artık kahvaltıda bizimle birlikte peynir yiyen birisi oldu. Bu kabullenişi pizzayla sağladık. Daha sonra ise hobi olarak başladığım pizza işini sevip pizzacı açtım” dedi.

Evli ve 2 çocuk annesi 41 yaşındaki Sinem Eski Doğan, peynir yemeyen çocuğuna peyniri pizzanın içerisine koyarak sevdirmeye çalıştı. Oğluna peyniri pizza sayesinde sevdirmeyi başaran anne, daha sonra pizza yapmayı hobi haline getirdi. İlk olarak evindeki fırınına granit taşı döşeten genç kadın, internet üzerinden bulduğu tariflerle pizza işinde sürekli kendisini geliştirdi. Doğan’ın yönetici asistanı olarak çalıştığı şirkette ise geçen sene KOSGEB tarafından girişimcilik eğitimi düzenlendi ve genç kadın bu eğitime katılıp girişimcilik sertifikası aldı. Pilot olan eşi Süleyman Doğan’dan da destek alan genç kadın, 3 ay önce ise çalıştığı şirketten ayrılıp kendi işini yapma arayışına girdi. Sinem Eski Doğan, KOSGEB’den aldığı 20 bin TL hibe desteğiyle 10 Haziran tarihinde sadece İtalyan pizzalarının satıldığı ‘Acasa Pizza’ isimli pizzacısını açtı ve 2 kadına da istihdam sağladı.

“Oğlum, hayatıma yön verdi”

Kendi işinin patronu olmaktan mutluluk duyduğunu ve ekonomiye katma değer sağladığını anlatan Doğan, kendi çocukları ile de işi sayesinde artık daha fazla vakit geçirdiğini belirtti.

Pizza yapmaya oğlu sayesinde başladığını ve daha sonra hobiye ardından da ustalığa dönüştüğünü kaydeden Sinem Eski Doğan, “Oğlum bizimle birlikte yemek yemeğe başladığında peynir sevmediğini gördük fakat yemesi de gereken bir şey olduğu için peyniri nasıl sevdirebilirim diye düşünürken, aslında çok uluslararası bir ürün olan pizza aklıma geldi. Pizza yedirsek mi diye düşünürken dışarıdaki yiyeceklere güvenemediğimizden evde denemeler yapmaya başladık. Peyniri bir şekilde yemeye başladığını gördük. Pizzaya peyniri ve onun sevdiği şeyleri de ekledik ve bir baktık oğlumuz artık kahvaltıda bizimle birlikte peynir yiyen birisi oldu. Bu kabullenişi pizzayla sağladık. O denemelerle ben de aslında hayatıma yön veren başka bir şey bulmuş oldum” dedi.

“İşimi büyütme hayalim var”

Hedefinin kurumsallaşarak büyümek olduğunu belirten genç kadın, “3 sene içerisinde belki okullaşmak, belki daha büyük bir restoran olmak, şubeleşmek gibi hedeflerimiz ve hayallerimiz var” ifadelerini kullandı.

Gelen müşterilerine sağlıklı pizza yedirmenin amacı olduğunu belirten Doğan, internet üzerinden de onlarca çeşit pizza tarifi yapmayı öğrendiğini ve restoranında hepsini denediğini sözlerine ekledi.

Annesi sayesinde peyniri ve pizzayı seven 8 yaşındaki Han Doğan da, “Eskiden peynir yemiyordum. Annemin pizzaları ile peyniri de yemeye başladım” diye konuştu.