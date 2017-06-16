(Özel Haber) Şampiyon doktor milli olmak istiyor

Merdan, “Eğer Türkiye Bisiklet Federasyonu bize destek olup bu branşta milli takım açarsa biz de severek ülkemizi gider temsil ederiz. Biz kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz işin son noktasındayız” dedi.

Konyalı 32 yaşındaki Selim Merdan, 10 yıl önce arkadaşının tavsiyesi ile bisiklet sürmeye başladı. Daha sonra bisiklette kendisini geliştiren Merdan, dağ bisikleti satın alıp bir tepeden aşağı hızla inerek zamana karşı yarışılan spor dalı ‘Downhill’ yapmaya başladı. Merdan, bu branşta aradan geçen zamanda kendisini geliştirip çevresindeki insanlara da bu sporu aşılamaya başladı. Son olarak da Kayseri Erciyes’te bin 870 metrelik parkurda düzenlenen 30 yaş üstü Türkiye Downhill Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda 2 dakika 59 saniyelik derecesi ile Türkiye birincisi oldu.

“Yurt dışındaki insanların gözü ülkemizde”

Aynı zamanda Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Temel İmmünoloji branşında doktor olan Merdan, bisiklet sürerkenki kıyafetleriyle kendisini insanlara doktor olarak tanıttığında inanmadıklarını söyledi. Dağ bisikletiyle bir tepeden aşağı hızla inilerek zamana karşı yarışılan spor dalı ‘Downhill’in Türkiye’deki 30 yaş üstü şampiyonu Selim Merdan, en büyük hayalinin yurt dışında Türkiye’yi temsil etmek olduğunu anlattı. Downhill’in Türkiye’de yeni tanınan bir spor olduğunu belirten Merdan, “İlk Türkiye şampiyonası geçtiğimiz yıl yapıldı. Yurt dışında bu branş popüler. Türkiye’de de bu branşın gelişmesini istiyoruz. Bizim ülkemiz dağ bisikleti konusunda gerçekten elverişli. Yurt dışındaki insanların gözü ülkemizde. Ülkemize yabancıları getirip reklamı arttırıyoruz” dedi.

“Federasyon desteği bekliyoruz”

Türkiye şampiyonalarının ardından Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak istediğini fakat sponsor desteği istediğini söyleyen Merdan, “Türkiye Şampiyonası’ndan sonra Avrupa ve dünya şampiyonaları var ama bunlar biraz masraflı, o yüzden onlara katılmak için sponsor desteğine ihtiyaç var. Eğer Türkiye Bisiklet Federasyonu bize destek olup bu branşta milli takım açarsa biz de severek ülkemizi gider temsil ederiz. Biz kendi imkanlarımızla yapabileceğimiz işin son noktasındayız. Artık federasyon desteği bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Doktorluğun bisiklet sürmeye engel olmadığını belirten Merdan, “Bisikleti herkese tavsiye ediyorum. Hatta sloganım, ‘Araba yağlarınızı korur paranızı yakar, bisiklet ise paranızı korur yağlarınızı yakar’ bunu hep söylüyorum” diye konuştu.