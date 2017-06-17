(Özel Haber) Şehit kızı, babasının Babalar Günü’nü bilboardla kutladı

Lara’nın, babasının mezarının başında çektirdiği fotoğrafa, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin de desteği ile ‘Şehitlikse mertebeniz, biz böyle de severiz. Babalar Günün kutlu olsun’ yazdırılıp, kentin çeşitli yerlerine asıldı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Adanalı Uzman Çavuş Kadir Demiryürek’in kızı Lara ve annesi Gülcan, ölen babalarının Babalar Günü’nü nasıl kutlayacaklarını düşünürken, akıllarına bilboardlar geldi. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’ye ulaşan aile, kendisinden destek aldı.

Sözlü’nün talimatı ile belediye görevlileri, küçük kızı babasının mezarının başına götürüp fotoğraflarını çekti ve fotoğrafın üstüne ‘Şehitlikse mertebeniz, biz böyle de severiz. Babalar Günün kutlu olsun’ yazısı ekleyip, bilboardlara astı.

Başkan Sözlü’ye teşekkür eden ve bütün şehit çocuklarının babalar gününü kutlayan anne Gülcan Demiryürek, “Kızımla birlikte babası için ne yapabiliriz diye düşündüm. Yapabileceğimiz en güzel şey buydu. Şehit çocuklarının da babalarını düşündüklerini hatırlatmak için böyle düşündük. Kızımın kendisinin ileride hatırlayabileceği bir şey olsun istedik ve böyle bir şey düşündük. Başkanımıza ulaşmaya çalıştım. Bu konuda herkes destek oldu. Onların babalarının ölmediğini her zaman yanlarında olduğunu sadece göremediklerini düşünüyorum. Başka bir şey diyemeyeceğim. Bu kadar acı bir şeyi nasıl tarif edebilirim ki. Bütün şehit çocuklarının babalar gününü kutluyorum” diye konuştu.