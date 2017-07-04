(Özel Haber) Sıcak hava ve poyraz narenciyeyi dalından kopardı

Üzerindeki meyveleri döken ağaçlar için Seyhan Ziraat Odası 2’nci Başkanı Cahit İncefikir, “Hasat zamanında geçmiş seneye göre rekoltede en az yüzde 50’lere varan bir eksiklik olacağını söyleyebiliriz. Bu eksiklik de fiyatları yükseltecektir. Arz, talep ve ihracat fiyatlarda belirli rol oynayacak” dedi.

Kuzey Afrika sıcaklarının etkisini sürdürdüğü Adana’da aşırı sıcaklar narenciye üreticisini de olumsuz etkiledi. Türkiye’nin narenciye üretiminde önemli merkezlerinden olan Çukurova’da, kış aylarında eksi 9 dereceyi gören soğuk hava ve Temmuz ayında 43 dereceyi gören sıcak hava, nem ve poyrazdan dolayı enterdonat limon, dikenli limon, portakal ile mandalina ağaçları zarar gördü. Normalde Haziran ayına kadar esen poyrazlardan dolayı üzerindeki meyvelerin bazılarını dökmesi gereken ağaçlar, sıcak hava ve poyrazlar nedeniyle Temmuz ayında da dökülmeye devam ediyor. Dalında yeni olgunlaşan meyvelerin dökülmesi ise üreticileri endişelendirirken, yaklaşık 5 metre uzunluğundaki ağaçlarda meyve bulunmaması dikkat çekti.

“Don kırıcı pervanesi olanlara etki etmedi”

Seyhan Ziraat Odası 2’nci Başkanı Cahit İncefikir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada,kış aylarındaki soğukların bu tür sıkıntılara yol açacağını tahmin ettiklerini fakat şu andaki durumun tahminlerinden de üzerinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Kasım ayında başlayarak Şubat ayına kadar süren ve bazı yerlerde eksi 9’ları bulan soğukları bir şekilde narenciye ağaçlarını böyle etkileyeceğini biliyorduk. Bu anlamda soğuklar, ağacın çiçek açmasını ve tekrar üreme kabiliyetini düşüreceğini biz biliyorduk. Bu anlamda çiftçilere uyarılarda bulunduk. Don kırıcı rüzgar pervanesi olan tarlalarda bu kadar sıkıntı yok fakat pervane olmayan tarlalarda hasat dönemi, hasat edilecek ürün bulmak zor olacak.”

“Rekolte yüzde 50 düşecek”

Son günlerdeki sıcak hava, nem ve poyrazın da ağaçlardaki meyveleri döktüğünü ve bu dökümler nedeniyle rekoltenin en az yüzde 50 azalacağını söyleyen İncefikir, “Aşırı sıcaklar ağacın artık kabul ettiği dediğimiz belirli boyutlardaki ürünleri de dökmeye başladı. Bizim Haziran dökümü dediğimiz dökümler Temmuz’da da devam edecek gibi gözüküyor ve bunu görüyoruz. Çok soğukların ağaçlarda verdiği hasar, ürünlerde çok ciddi bir döküme neden oluyor. Kesin olarak, enterdonat ve dikenli limonda yüzde 50’lere varan bir eksiklik olacağını net olarak meyvenin çıktığı zaman söyleyebiliriz. Ama en az yüzde 50 rekoltede düşüklük olduğunu söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Narenciyedeki bu dökümlerin fiyatları da arttıracağını belirten Cahit İncefikir, “Geçen yıl bizim Türkiye rekoltesi 4 milyon ton bundan eksik olacak başta limon ve erkenci portakallarda ciddi bir şekilde aşağı indireceğini tahmin ediyoruz. Fiyat konusunda ise arz, talep ve yurt dışına ihracat bunun belirleyicisi olacak. Ama fiyatların yükseleceği şu anda bile görünüyor” dedi.