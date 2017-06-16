(Özel Haber) Yelkenci Berk’in hedefi olimpiyatlar

Adana Yelken İhtisas Kulübü’nün sporcularından 17 yaşındaki Berk Demirkıran, 6 yaşında ailesinin teşvikleriyle yelken yapmaya başladı. Daha sonra bu sporda kendisini geliştiren Demirkan, milli sporcu olup yarışmalara katılıp dereceler aldı. Demirkıran, geçtiğimiz 3-8 Nisan tarihleri arasında İzmir’in Çeşme ilçesinde düzenlenen Türkiye Yelken Şampiyonası’nda da Türkiye üçüncüsü olup, 16-24 Temmuz’da Belçika’nın Nieuwpoort ilinde düzenlenecek ‘Laser 4.7 Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.

“Hedef olimpiyatlar”

Yelken sporuna ilk başlarda hobi olarak başladığını daha sonra ise bu sporda Türkiye’yi dünyada temsil etmeye hazırlandığını belirten Berk Demirkıran, “Ben 6 yaşından beri bu sporu yapıyorum. Başlarda biraz zorlandım zaman zaman sıkıntılar oldu ama alıştıkça bu sporu sevip benimsemeye başlıyorsun ve çok zevkli bir hal alıyor. Dünya Şampiyonası’nda da iyi bir derece alarak yelken sporunda artık radikal ve standart seviyelere geçmeyi planlıyorum. İleri yıllar için ise hedefim sürekli dünya şampiyonlarına katılarak kendimi geliştirip olimpiyatlara gidip ülkemizi temsil etmek istiyorum” diye konuştu.

İlkokul ve ortaokulda yelken sporunun derslerini etkilemediğini fakat lisede biraz zorlandığını belirten Demirkıran, “Her ne zorluğu olursa olsun istedikten sonra biraz çalışmayla bütün her şey halloluyor” ifadelerini kullandı.

“Dünya Şampiyonası büyük bir başarı”

Adana Yelken İhtisas Kulübü antrenörü Emrah Sürmen ise Berk Demirkıran’a güvendiklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Sporcumuz Berk Demirkıran inşallah güzel sonuçlarla ülkemize dönecek. Berk ufak yaşlardan beri bizim yanımızda. Daha önce de Türkiye dereceleri vardı ancak ilk kez Dünya Şampiyonası’na katılacak ve bence büyük bir başarı. Adana aslında göl yelkenciliği yapılan bir yer. Biz Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbul Yelken ve Karşıyaka gibi daha kurumsal kulüplerle yarışarak buralara geldik. Türkiye’nin iyi kulüplerinden biriyiz. Berk inşallah Belçika’da kulübümüzü ve ülkemizi iyi bir şekilde temsil edecek.”