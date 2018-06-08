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08 Haziran 2018 12:45

(Özel) Karnesini aldı okul önünde harçlık için çalışmaya başladı

Adana’da 7 kardeşi bulunan bir çocuk karnesini alıp bir okulun önünde insanları tartıya çıkararak okul harçlığı biriktirmek için çalışmaya başladı.

(Özel) Karnesini aldı okul önünde harçlık için çalışmaya başladı

08 Haziran 2018 12:45


2017 - 2018 eğitim - öğretim yılı bugün sona erdi. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Adana’da da öğrenciler hem bir yılın bitmesini hem de tatilin başlamasını karnelerini alıp mutlulukla karşıladı. Ancak her çocuk karneyi aldıktan sonra tatile gidemedi. Yusuf As isimli ortaokul öğrencisi, karnesini alır almaz çalışmaya başladı. Babası Niyazi As yöresel bir içecek olan haşlama satarak geçimini sağlayan ve 7 kardeşi bulunan Yusuf, kaldırımda insanları tartarak para kazanmanın telaşına düştü. Ellerinde karneleriyle diğer çocuklar tatil hesabı yaparken Yusuf ise diğer eğitim - öğretim döneminin harçlığını çıkarmak için sıcakta çalışmak zorunda kaldı. Yusuf As karnesini alıp hemen çalışmaya geldiğini, tatile giden arkadaşlarını gördüğü zaman üzüldüğünü ancak çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "Çalışarak okul harçlığımı biriktiriyorum. Babam haşlama satıyor ancak onun kazandığı para sadece evi geçindiriyor. Benim diğer kardeşlerim de okuyor. Ben de okuyup büyük adam olmak için çalışıyorum. Uçmayı çok sevdiğim için pilot olmak istiyorum" dedi. Yusuf As, teşekkür belgesi ve karnesi ile çalışmaya devam etti.




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