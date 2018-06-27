(Özel) LGS birincisi imam hatipli Azra ön yargıları yıktı

Adana Çukurova Selahaddin Eyyubi İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Azra Kargı, LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puanla Türkiye birincisi oldu.

Başarısını okul hayatına başladığından beri düzenli ders çalışmasına bağlayan Arza Kargı, “Son günlerimde özellikle son 1 hafta hiç ders çalışmadım. Ama ondan öncesinde ben bu başarıyı birinci sınıftan itibaren düzenli çalışmama borçluyum. Hiçbir zaman ağır bir şekilde ders çalışmadım ama hep düzenli çalıştım” diye konuştu.

Ailesinin katkısının çok büyük olduğunu ifade eden Azra Kargı, “Kitap okumamda başarılı olmamda çok etkili oldu bu soruları yapabilecek potansiyelde olup da yetiştirememekten dolayı yapamayanlar oldu benim en büyük avantajım hızlı okuyup, çözmemdi o nedenle bu başarıyı kazanabildim. Özel bir ders almadım. Dershaneye gitmedim ama Adana Büyükşehir Belediyesinin Gençlik Merkezi’ne gittim hafta sonları devam ettim orada da öğretmenler çok yardımcı oldular bana” şeklinde konuştu.

Ailesi ve öğretmenlerini gururlandırmasının kendisi için önemli olduğunu kaydeden Kargı, “Umduğum bir durumdu kendime aşırı güvenmiyorum ama beklediğim bir şeydi. Lise olarak önümde seçenekler var ama bir düşüncem yok. Hem benim hem ailemin düşüncesi üniversitede Hacettepe’de tıp okumak, doktor olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Ben o zincirleri kırmanın gururunu yaşıyorum”

Azra Kargı, 2017 yılındaki Devlet Yatılılık ve Bursluluk Sınavı’ndan da 500 tam puan aldığının altını çizerek, “Ben bir imam hatipli olarak, imam hatipleri yükseltmenin gururunu yaşıyorum. Çünkü insanlar yıllarca imam hatiplere başarısız insanların gittiği bir okul olarak baktılar ve ben şuan o zincirleri kırmanın gururunu yaşıyorum. İmam hatiplerde sınavda sorulmayan dersler var bizler hem bu dersleri yetiştirip hem de sınava çalışıyorduk bu durum bize zorluk çıkarıyordu ama buna rağmen bu başarıyı yakaladığım için mutluyum” dedi.

2018 LGS birincisi Azra Kargı’nın babası Beşir Kamil Kargı, Azra’nın küçüklüğünden beri çok başarılı bir çocuk olduğunu söyleyerek, “Azra’nın başarısında en önemli faktörden bir tanesi çok iyi bir ailesinin olması. Babasının, annesinin onunla çok ilgilenmesi. Annesi devlet memuru olmasına rağmen sadece çocukları için, başka hiçbir gerekçe olmaksızın istifa etti ve çocuklarımıza gerçekten özveri ile baktık” diye konuştu.

“Kızıma hiç ‘ders çalış’ demedim”

Azra’nın başarısının göğüslerini kabarttığını ifade eden baba Kargı, “Kızım kesinlikle ön yargıları yıktı. Hele ki şu bulunduğumuz durum içerisinde gerçekten Azra’nın bu başarısı ön yargıları yıktı ve bizim için bir gurur kaynağı oldu. Hedefi öncelikle iyi bir lise. İyi bir liseden kastım çok iyi şartların olduğu, çok iyi imkanların olduğu bir lise değil. Ben Azra’ya hiçbir zaman ‘ders çalış’ demedim. Hatta ders çalışırken ‘kızım gel bizimle otur, birlikte oturalım’ dedim. Şimdi de ahlaki ortamının güzel olacağı bir lise istiyoruz, arzuluyoruz. İnşallah iyi bir karar vereceğiz” şeklinde konuştu.