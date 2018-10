(Özel) Yaşlı adama yaya yolunda halk otobüsü çarptı

Adana'da 85 yaşındaki adam, yaya yolundan geçerken halk otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 85 yaşındaki Hasan Ateş evden çıkıp bir süre gezdi. Yaşlı olduğu için baston yardımı ile yürüyen Ateş, gezdikten sonra camiye gitmek için merkez Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda yaya yolundan karşıya geçmek istedi. Ateş yolun ortasına yaklaştığı sırada halk otobüsünün geldiğini görünce hızlanmaya çalıştı. Ancak hızını alamayan halk otobüsünün çarptığı yaşlı adama 10 metre sürüklenerek ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Vatandaşların bildirmesiyle olay yerine gelen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Olaydan sonra halk otobüsü şoförü Orhan C.'yi gözaltına alındı. İfadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Yayalara ilk geçiş hakkı verildi

Yaralamalı ve ölümlü kazaların önüne geçmek için Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişikliğe göre sürücülere durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirildi. Sürücüler, yaya veya okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak. Bu kurallara uymayan sürücülere verilen ceza miktarı 235 liradan 488 liraya çıkarıldı. ayatından oldu.