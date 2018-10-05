Özkan: "ABD askerinin başına çuval geçiren 2 yiğidimiz milletimizin yüreğine su serpti"

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Sekreteri Okan Özkan, Adana'daki İncirlik Üssü'nde, ABD askerinin başına çuval geçirmeye çalışan Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak'ın yargılandıkları davada beraat ettiğini belirterek, "2 yiğit arkadaşımız, milletimizin yüreğine su serpmiştir" dedi.

Adana'daki İncirlik Üssü'nde ABD askerinin başına çuval geçiren TGB eski İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu ile Cenk Kızılırmak'ın beraat etmesinden sonra İnönü Parkı'nda TGB tarafından bir açıklama yapıldı. TGB Genel Sekreteri Okan Özkan, "Senelerdir Mehmetçiğimizin ve Türk milletinin malını, kanını, canını emmeye çalışan terör örgütleri bize ABD'yi işaret etmektedir. 2003'te Irak'ın Süleymaniye kentinde vatansever Türk subaylarının başına çuval geçirip sorgulayan sözde müttefik ABD'ye cevap verecektik elbette. Vatansever gençlik kendine bir söz vermiştir. Bu söz de Amerikan askerlerini gördüğümüz yerde başına çuval geçirmektir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye turist olarak gelen hiçbir yabancıyla TGB'nin hiçbir derdinin olmadığını belirten Özkan, "İncirlik Üssü'nde görevli ABD askerinin başına çuval geçiren 2 yiğit arkadaşımız, milletimizin yüreğine su serpmiştir. 15 Temmuz'da Fethullahçıların ölüm saçan uçaklarının yakıt ikmal üssü haline gelen İncirlik, vatanımızın sınırları içerisinde Türkiye'ye düşman bir üs konumundadır. ABD Türkiye'nin dostu değil, sömürücüsüdür" dedi.

Açıklamanın ardından sloganlar atan grup dağıldı.

TGB Adana eski İl Başkanı Yalçın Semir Akarsu ve Cenk Kızılırmak'ın 16 Nisan 2018 tarihinde 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'ndaki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen etkinliğe katılmıştı. Çuvalla zıplama etkinliğinde kullanılan çuvallardan alan üniversite öğrencileri, askeri üs içerisinde karşılaştıkları ABD askeri Nicholas Ailen Rocwell'in yolunu keserek, başına çuval geçirmişti.