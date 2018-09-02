Özkan: “Çukobirlik’in taşınmazlarını satmayın, işler hale getirin”

Özkan yaptığı açıklamada, Çukobirlik’in aktif hale getirilip üreticinin lehine çalışmasını beklediklerini belirterek, taşınmazların satılacağının ortaya çıkmasının tüm üreticileri şoke ettiğini söyledi. Özkan, ortaklarının ürününü satın alarak onları serbest piyasa koşulları ve haksız rekabetten uzun yıllar koruyan Çukobirlik ile ilgili verilen karardan dönülmesi gerektiğini belirterek, "Çukobirlik, Türkiye’deki kooperatifçilik hareketinin en önemli yapı taşıdır. 1940 yılında Çukurova bölgesinde pamuk üreticilerinin ürünlerini değerlendirmek ve üreticiye destek sağlamak amacı ile Adana, Ceyhan ve Tarsus Tarım Satış Kooperatifleri’nin bir araya gelerek, 275 ortakla oluşturdukları bir kooperatifler birliğidir. Bu birliğin taşınmazlarını satmak onu tamamen yok etmek demektir" dedi.

Çukobirlik’in taşınmazlarının satışının iptal edilerek kurumun aktif hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Özkan şöyle devam etti:

"Çukobirlik, mallarının satışı durdurulmalı. Birlik, siyasetten tamamen arındırılmış bir halde tekrar işler hale getirilmeli. Çukobirlik’in aktif hale getirilmesi durumunda Türkiye’deki pamuk açığının dahi kapanacağını düşünüyorum. Bununla birlikte Çukobirlik’in boşta olan depolarını da aktif hale getirerek faaliyet alanına mısırı da eklemelidir. Çukobirlik mısır tüccarlarına kiraya verdigi depolarını bir daha vermeyip depoları ve kurutma tesislerini kendi alım kampanyasına hazırlamalı. Çukobirlik Adana’nın değeridir. Çünkü Adana’nın Çukobirlik’e, Türkiye’nin de Adana’ya ihtiyacı vardır. Biz üretici birliği olarak buradan hükümetimize sesleniyoruz. Zaten zor durumda olan üreticiye destek verin. Bununla birlikte üreticiyi koruyacak olan Çukobirlik’in taşınmazlarının satılmasına müsaade etmeyin."