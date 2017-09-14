Özke’den "Karpuz Çekirdeğinden Entariler"

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Gıda-İş Sendikası tarafından Şair Yazar Sennur Sezer’in anısına düzenlenen ‘Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Ödülleri’ yarışmasına katılan gazeteci Mustafa Özke’nin, ‘Karpuz Çekirdeğinden Entariler’ adlı öyküsü yayınlanmaya değer bulundu.

Öykü, Sennur Sezer adına hazırlanan ‘Bir Sözle Kuruldu Dünya’ adlı kitapta yerini aldı. Gazeteci Mustafa Özke, şiir ve öyküdeki başarılarına böylece bir yenisini daha eklemiş oldu.

Gazeteci Mustafa Özke, bugüne kadar; Ankara’da "Zifiri Karanlıkta Bir Mum Işığı" adlı röportajıyla ikincilik ödülünü, Adana’da "Kendini Sevmekle Başla Hayata" adlı köşe yazısıyla birincilik ödülünü, Antalya’da "Sapan" adlı şiiriyle Kaygusuz Abdal Özel Ödülü’nü, Osmaniye’de "Nisan Yağmurları" şiiriyle M. Cemal Şenadam Özel Ödülü’nü, Gaziantep’te "Canevi" şiiriyle Vahittin Bozgeyik ikincilik ödülünü, Adana’da "Cimri" adlı köşe yazısıyla mansiyon ödülünü, Osmaniye’de "Deniz Feneri" adlı şiiriyle üçüncülük ödülünü, Kütahya’da "Papatyalar" adlı şiiriyle özendirme ödülünü, Mersin’de "Silifke" adlı şiiriyle mansiyon ödülünü, Malatya’da ‘Umut Tohumları’ eseriyle başarı ödülünü, Osmaniye’de "Burgazada" şiiriyle başarı ödülünü, Adana’da Nezihe Tansuğ şiir yarışmasında ‘Yelken’ adlı şiiriyle üçüncülük ödülünü kazanmıştı.

Ankara’da kazandığı 12. ödülünü Kars’ta alan Mustafa Özke, İstanbul’da yayınlanan kitaptaki ‘Karpuz Çekirdeğinden Entariler’ adlı öyküsü ile 13. başarısını da elde etmiş oldu.