Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 12:02

Özke’den "Karpuz Çekirdeğinden Entariler"

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti üyesi, Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi ve Günaydın Adana Gazetesi Yayın Direktörü Mustafa Özke’nin, ‘Karpuz Çekirdeğinden Entariler’ adlı öyküsü yayınlandı.

Özke’den

14 Eylül 2017 12:02


Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Gıda-İş Sendikası tarafından Şair Yazar Sennur Sezer’in anısına düzenlenen ‘Sennur Sezer Emek-Direniş Öykü ve Şiir Ödülleri’ yarışmasına katılan gazeteci Mustafa Özke’nin, ‘Karpuz Çekirdeğinden Entariler’ adlı öyküsü yayınlanmaya değer bulundu.


Öykü, Sennur Sezer adına hazırlanan ‘Bir Sözle Kuruldu Dünya’ adlı kitapta yerini aldı. Gazeteci Mustafa Özke, şiir ve öyküdeki başarılarına böylece bir yenisini daha eklemiş oldu.


Gazeteci Mustafa Özke, bugüne kadar; Ankara’da "Zifiri Karanlıkta Bir Mum Işığı" adlı röportajıyla ikincilik ödülünü, Adana’da "Kendini Sevmekle Başla Hayata" adlı köşe yazısıyla birincilik ödülünü, Antalya’da "Sapan" adlı şiiriyle Kaygusuz Abdal Özel Ödülü’nü, Osmaniye’de "Nisan Yağmurları" şiiriyle M. Cemal Şenadam Özel Ödülü’nü, Gaziantep’te "Canevi" şiiriyle Vahittin Bozgeyik ikincilik ödülünü, Adana’da "Cimri" adlı köşe yazısıyla mansiyon ödülünü, Osmaniye’de "Deniz Feneri" adlı şiiriyle üçüncülük ödülünü, Kütahya’da "Papatyalar" adlı şiiriyle özendirme ödülünü, Mersin’de "Silifke" adlı şiiriyle mansiyon ödülünü, Malatya’da ‘Umut Tohumları’ eseriyle başarı ödülünü, Osmaniye’de "Burgazada" şiiriyle başarı ödülünü, Adana’da Nezihe Tansuğ şiir yarışmasında ‘Yelken’ adlı şiiriyle üçüncülük ödülünü kazanmıştı.


Ankara’da kazandığı 12. ödülünü Kars’ta alan Mustafa Özke, İstanbul’da yayınlanan kitaptaki ‘Karpuz Çekirdeğinden Entariler’ adlı öyküsü ile 13. başarısını da elde etmiş oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç