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08 Temmuz 2017 17:21

Özür dilemek için gittiler 2 kişiyi yaraladılar

Adana’da bir minibüsün neden olduğu trafik kazasında ayağı ezilen 70 yaşındaki Sadık Batarlar’dan özür dilemek için hastaneye giden ancak daha sonra yaşlı adamın tartıştıkları oğlu ile olayla ilgisi bulunmayan çevredeki bir vatandaşı yaralanmasına neden olan 10 kişiden 9’u tutuklandı.

Özür dilemek için gittiler 2 kişiyi yaraladılar

08 Temmuz 2017 17:21

Olay güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.


Edinilen bilgiye göre olay, 4 Temmuz günü Seyhan ilçesindeki Meydan Mahallesi’nde meydana geldi. Yol kenarında bekleyen Sadık Batarlar’ın (70) ayağını bir minibüs ezdi. Batarlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı adam, hastanede minibüs şoföründen şikayetçi olacağını söyledi. Bunun üzerine minibüsün şoförü Emre Kaynak ve durak başkanı Yalçın Buğdaycı özür dilemek için hastaneye giderek Batarlar’ı ziyaret etti.


İddiaya göre, bu sırada yaşlı adamın oğlu Kadir Batarlar ile özür dilemeye gidenler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından taraflar ifade vermek için 5 Ocak Polis Merkezi’ne gitti. İfade verme işleminin ardından karakol dışarısında Emre Kaynak’ın iş arkadaşları Seyit Sulhan, Halil Durmuş, Ömer Ümran Durmuş, Yalçın Buğdaycı, Murat Kılıç, Cahit Kılıç, Ahmet Tiyisti, Emrah Yıldız ve Serhat Buğdaycı ile Kadir Batarlar arasında yine tartışma çıktı.


Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kadir Batarlar, kendisini savunmak için otomobilinden satır alarak kalabalık gruba karşılık verdikten sonra çevredeki bir benzin istasyonuna kaçtı. Kalabalık grubun benzin istasyonuna girerek Batarlar’a sopa ve yangın tüpüyle saldırmaları güvenlik kameralarına yansıdı. Murat Kılıç bu sırada Kadir Batarlar’ı tabancayla ateş ederek yaraladı. Ömer Ümran’ın ise pompalı tüfeğiyle çevreye rastgele ateş açması, olayla ilgisi bulunmayan Bayram Sürgen’in başından yaralanmasına neden oldu. Açılan ateş nedeniyle istasyonun camları tuzla buz oldu.


Olaya adı karışan Seyit Sulhan, Halil Durmuş, Ömer Ümran Durmuş, Yalçın Buğdaycı, Murat Kılıç, Cahit Kılıç, Emrah Yıldız ve Serhat Buğdaycı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürerken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.




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