Pamuk: "En büyük engel zihniyet engelidir"

Ulucami önünde yaklaşık bin kişinin katıldığı iftarda ilahiler okundu, semazenler gösteri yaptı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, iftar programında yaptığı konuşmasında, engelli bireylerin hayatın her alanında daha aktif rol aldıklarına dikkat çekerek, engellilerin topluma katılımı noktasında geçmiş yıllarla göre çok büyük mesafeler alındığını söyledi.

Toplumun tüm kesimleri ile iftarda bir araya gelmeye özen gösterdiğini belirten Vali Demirtaş, “Bugün sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Her fırsatta engelli vatandaşlarımız ve aileleriyle bir arada olmaya özen gösteriyoruz. Birliğin, beraberliğin, yardımlaşmanın ve dayanışmanın daha yoğun yaşandığı mübarek ramazan ayında aynı sofrada sizlerle birlikteyiz. Bugün buraya gelerek, bize gönül kapılarınızı açtığınız için sizlere ve bizi burada bir araya getiren Türkiye Beyazay Derneği temsilcilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Türkiye Beyazay Derneği Doğu Akdeniz Bölge Başkanı Kasım Pamuk ise, “Engelli kardeşlerimizin hayatın her aşamasında topluma entegrasyonu için farkındalık oluşturmak ve engelleri aşmalarına yardımcı olmak için çaba gösteriyoruz. Engelli kardeşlerimizin önündeki en büyük engel zihniyet engelidir. Mevcut bakış açısının ve zihniyetin kökten değişmesi gerekiyor” dedi.

İftar yemeğini geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyleyen Pamuk, şunları kaydetti:

“Engelli kardeşlerimizi hatırlamak ve onlara hizmet etmek bizim için ulvi bir görev ve büyük bir şereftir. Engelli kardeşlerimiz kader mahkumu veya kader mağduru değildir. Bu dünyada bize bahşedilen tüm imkanlar hepimizindir. Yapılan ve yapılması gereken çalışmaları bir lütuf olarak değil, hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak değerlendirmeliyiz.”

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkan Lokman Ayva’nın yönetiminde engellilere hizmet için yurt içi ve yurt dışında adeta bir seferberlik başlattıklarını söyleyen Kasım Pamuk, “Engelleri aşmak için en esaslı ve en büyük engeller Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tek tek kaldırılmaktadır. Çünkü bizler oluşturulan bu huzurlu iklimde bu çalışmaları yapmaktayız. Vatan topraklarımızın her bir karışı bizim namusumuzdur, kimseye el uzattırmayız. Milletimiz İstiklal Harbimizden bugüne kadar vatan topraklarını korumak için kesintisiz bir mücadele yürütmektedir. En son 15 Temmuz 2016’da ülkemizi terör örgütleri üzerinden bölmeye, milletimizi parçalamaya çalışanlara milletimiz aman vermedi. İnşallah bundan sonra da vermeyecektir” şeklinde konuştu.

Türkiye Engelliler Halter Milli Takımının da katıldığı yemekte duygusal anlar yaşandı. Devlet bürokratları ve Türkiye Beyazay Derneği yöneticilerine gösterdikleri ilgiden memnuniyetlerini belirten engelli ve aileleri; engellilere özel verilen iftar yemeğinin kendileri için çok anlamlı ve önemli olduğunu söylediler.

Yemeğe, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Ziyaettin Yağcı, AK Parti Adana İl Başkanı Fikret Yeni, il müdürleri ve meclis üyeleri de katıldı.