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17 Temmuz 2018 09:10

Parfüm hırsızı tutuklandı

Adana’da bir mağazaya girip parfüm çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.

Parfüm hırsızı tutuklandı

17 Temmuz 2018 09:10

Hırsızın parfümü çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki kozmetik mağazasına giren bir kişi buradan parfüm çalıp kayıplara karıştı. Çalışanların parfüm çalındığını fark etmesi üzerine olay polise bildirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bildirim üzerine harekete geçti. Mağazanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis hırsızın Recep D. (37) olduğunu saptadı. Polis Recep D.’nin raflarda bulunan 10 parfümü çaldığını tespit etti. Zanlı evinde yakalanırken, aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan Recep D. ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Zanlının parfümü çaldığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.




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