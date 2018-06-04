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04 Haziran 2018 09:20

Park halindeki otomobil yandı

Adana’nın Kozan ilçesinde park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev alıp yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Park halindeki otomobil yandı

04 Haziran 2018 09:20


Edinilen bilgiye göre, olay, Tavşantepe Mahallesi, 24 Kasım Evleri E 3 Blok önünde meydana geldi. İsmail Döne’ye ait apartmanın önünde park halindeki otomobil sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden apartman sakinleri hemen itfaiyeye ve araç sahibi Döne’ye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını güçlükle söndürebildi. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sahibi İsmail Döne ise söndürme çalışmalarını şaşkınlıkla izledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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