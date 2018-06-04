Park halindeki otomobil yandı

Edinilen bilgiye göre, olay, Tavşantepe Mahallesi, 24 Kasım Evleri E 3 Blok önünde meydana geldi. İsmail Döne’ye ait apartmanın önünde park halindeki otomobil sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden apartman sakinleri hemen itfaiyeye ve araç sahibi Döne’ye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobildeki yangını güçlükle söndürebildi. Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, otomobil sahibi İsmail Döne ise söndürme çalışmalarını şaşkınlıkla izledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.