Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Adana'da bir araca tutunup patenle ilerleyen gençler tehlike oluşturdu.

Merkez Seyhan ilçesinde, bir araca tutunarak patenle kayan gençler, karayolunda seyreden bir sürücü tarafından görüntülendi.

Karslılar Mahallesi Aşıklar Bulvarı'nda araca tutunarak trafiğin yoğunluğuna aldırış etmeden patenle kayan gençler, trafikte tehlike oluşturdu.

Trafikte ilerleyen gençler aracın kırmızı ışıkta durmasıyla tehlikeli yolculuktan vazgeçerek gözden kayboldu.